Mocne słowa Tuska na Campusie Polska. „Przyjmuję krytykę, ale zdania nie zmienię”

- Mamy różne punkty widzenia. Pierwszym zada jest pilnowanie bezpieczeństwa granicy i ochrona kraju. To nie Polska, nie wy, ale i nie my doprowadziliśmy do sytuacji dość częstej w polityce, gdzie nie ma prostego wyboru, że coś jest skuteczne i etyczne w tym samym czasie. Robimy wszystko, żeby dramatów humanitarnych na granicy nie było – powiedział Donald Tusk.

Premier dodał, że cały aparat państwowy jest nakierowany na edukację, żeby ci, którzy pilnują granicy, nie wyzbyli się człowieczeństwa. – Trudno jest znaleźć pomoc między działaniem skutecznym a człowieczeństwem – stwierdził szef rządu. Donald Tusk tłumaczył, że w przypadku granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z coraz bardziej cyniczną akcją organizowaną przez reżim Putina i Łukaszenki. – Ci ludzie, których przerzuca się na naszą granicę, mają doświadczenie kryminalne. Codziennie na granicy dochodzi do aktów przemocy. Moją odpowiedzialnością jako premiera jest zapewnienie szczelności granicy – podkreślił polityk KO.

Szef rządu zaznaczył, że władze Polski muszą zrobić wszystko, aby zniechęcić tych, których Putin i Łukaszenka mamią, że przez Polskę można się łatwo dostać do Europy. – Przyjmuję krytykę, ale swojego postępowania w kwestii bezpieczeństwa Polski zmienić nie mogę – zakończył Donald Tusk.

