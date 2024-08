Tajemniczy obiekt nad Polską. Hołownia: Mogła to być anomalia meteorologiczna

W poniedziałek nad ranem polską granicę w przestrzeni powietrznej przekroczył niezidentyfikowany obiekt. Leciał on kilkanaście minut – prędkością 100 km/h – pokonując trasę ok. 25 km. Poszukiwania przedmiotu cały czas trwają, na wysokości gminy Tyszowce (województwo lubelskie), na której terenie najprawdopodobniej spadła bezzałogowa maszyna.

Marszałek Sejmu w poniedziałek był gościem programu „Kropka nad i”. – Mówiło się, że „być może jest to dron”, ale z tego, co wiem, ministerstwo obrony nie wyklucza żadnej z ewentualności. Te poszukiwania trwały będą do skutku – albo do wykluczenia takiej przyczyny – poinformował lider Polski 2050.

