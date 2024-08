Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi. Tym razem do PE

Skierowanie wniosku do Parlamentu Europejskiego ws. immunitetu Michała Dworczyka minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar zapowiadał już w lipcu. Nazwisko urzędnika pojawia się w komunikacie Prokuratury Generalnej, wydanym w czwartek 29 sierpnia.

Michał Dworczyk straci immunitet PE?

„Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Michała Dworczyka posła do Parlamentu Europejskiego” – czytamy. Dworczykowi zarzuca się niedopełnienie obowiązków.

Jak zaznacza prokuratura, niedopełnienie obowiązków miało wynikać z „posługiwania się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zadań służbowych wynikających z pełnionych funkcji, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa”. W komunikacie wyliczono, że owa korespondencja zawierała:

informacje niejawne,

zagadnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa,

zagadnienia związane ze służbami specjalnymi,

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego,

zagadnienia dotyczące spraw gospodarczych i COVID 19,

zagadnienia dotyczące relacji zagranicznych i stosunków międzynarodowych.

Michał Dworczyk usuwał zawartość swojej skrzynki?

„Utrudnianie postępowania miało polegać na pomaganiu sprawcy ataku hakerskiego w uniknięciu odpowiedzialności karnej w ten sposób, że po zgłoszeniu zaistnienia tego zdarzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polecił ustalonej osobie trwale wykasować z prywatnej skrzynki mailowej m.in. przychodzące maile pishingowe, metadane związane z otwarciem maili pishingowych i linków lub plików w nich zawartych. Skutkiem takiego działania było zniszczenie danych stanowiących istotny dowód dla ustalenia okoliczności i sprawcy przestępstwa” – podkreśla Prokuratura Krajowa.

Prokuratura zaznacza, że jest to kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Michałowi Dworczykowi, związany z tym samym postępowaniem. Pierwszy został skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni 7 czerwca 2024 roku. Ze względu jednak na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego polski parlament utracił uprawnienie do procedowania w tej sprawie.

