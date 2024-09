Polka chciała ukraść Ukraince telefon. To, co stało się potem, mrozi krew w żyłach

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miejscowości Lubsko w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Z relacji rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wynika, że 32-letnia Polka próbowała ukraść telefon. – Dwie kobiety przebywały w wynajmowanym mieszkaniu pracowniczym. Gdy jadły posiłek, nagle podeszła do nich 32-latka i chciała wyrwać Ukraince telefon – opisywała Ewa Antonowicz. Między kobietami wywołała się awantura, doszło do rękoczynów. 32-latka popchnęła Ukrainkę, która zachłysnęła się, spadła ze schodów i uderzyła głową o podłogę. – Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Biegły, stwierdził, że zgon nastąpił w wyniku wypadku – podkreśliła przedstawiciela zielonogórskiej prokuratury.

Polce postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci z rozbojem. Prokuratura przekazała w komunikacie, że kobieta stosując przemoc w postaci uderzania torbą oraz popychając ze schodów pokrzywdzoną, nieumyślnie doprowadziła do jej śmierci poprzez doprowadzenie do jej upadku ze schodów, w wyniku czego pokrzywdzona doznała urazu głowy i zachłyśnięcia się treścią pokarmową.

Kobiecie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na proces będzie oczekwiać w areszcie, ponieważ sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niej aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.

Czytaj też:

Wyrzucił telewizor z czwartego piętra, trafił obok dziecka. O krok od tragedii w WarszawieCzytaj też:

Makabryczne odkrycie w Radomsku. Ciała dwóch osób w mieszkaniu