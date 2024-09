Jarosław Kaczyński grzmi po awanturze na miesięcznicy smoleńskiej. „To jest putinada”

Przed południem – w ramach obchodów 173. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej – Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W tle było słychać osoby, które skandowały różne hasła, m.in.: „będziesz siedział”.

Awantura podczas miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński grzmi o łamaniu prawa

– Jesteśmy tutaj, żeby państwo mogli obejrzeć z bliska, w jaki sposób od wielu miesięcy, od czasu przejęcia władzy w Polsce, to wygląda. Tak jest przez cały czas. Wbrew prawu – bo ci, którzy przeszkadzają, mają co prawda prawo do demonstracji, ale muszą być w odległości co najmniej 100 metrów. Kiedyś policja ten obowiązek spełniała, dzisiaj go nie spełnia. Udaje, że nic się nie dzieje. Pojedynczy policjanci czasem reagują i tu jesteśmy wdzięczni, ale ci, którzy dowodzą, mają najwyraźniej inne rozkazy – stwierdził prezes PiS. – I to jest jeszcze jeden z dowodów na łamanie prawa. Na takie bardzo bezczelne, niesłychane po prostu łamanie prawa. Tym bardziej, że tolerowana jest agresja, którą można określić krótko, to jest proszę państwa putinada – dodał polityk.

Jarosław Kaczyński podkreślił także, że jego środowisko polityczne będzie broniło godności osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. – Ja tu nie jestem sam. Obok mnie stoją osoby, które straciły najbliższych w trakcie zamachu smoleńskiego. (...) Są osoby, których mąż, ojciec, żona zginęli w trakcie tego strasznego wydarzenia, tego zbrodniczego zamachu, tego dzieła Putina i jego polskich sojuszników – grzmiał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

