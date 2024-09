Drugi sezon Szymona Hołowni. „Akcja osłabiania już się zaczęła”

Pod koniec roku Szymon Hołownia podejmie decyzję czy startować w wyborach prezydenckich. Tak przynajmniej twierdzi. Bo im bliżej jest do tych wyborów, tym więcej wątpliwości pojawia się wokół startu lidera Polski 2050. Na dodatek jego szanse na przyzwoity wynik maleją. W ostatnim sondażu, w którym wśród kandydatów na głowę państwa uwzględniono prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z PO i byłego premiera Mateusza Morawieckiego z PiS, Hołownia plasuje się wśród średniaków, którzy nie będą mieli zbyt wiele do powiedzenia w 2025 roku. Tak samo jest, gdy Morawieckiego autorzy sondażu zastąpili Mariuszem Błaszczakiem, byłym szefem MON.

W obu przypadkach poparcie dla Hołowni mieści się w przedziale od 8 do 9 proc.

Jeżeli lider Polski 2050 zdobędzie tyle głosów, to i tak będzie nieźle, bo potwierdzi polityczne poparcie dla Trzeciej Drogi. Ale jeżeli spadnie poniżej tej wartości, a 8 proc. to jest próg poparcia dla koalicji wyborczych, to wspólny projekt PSL i Polski 2050 może się załamać.

Wtedy obie formacje będą na łasce i niełasce Donalda Tuska.

Miejsce w szeregu

Premier od dawna stara się wepchnąć Hołownię do szufladki z napisem „młodszy brat Platformy Obywatelskiej”. Ktoś taki jest co prawda z rodziny, a jednak traktujemy go dość pobłażliwie i nieustająco strofujemy. Strofującymi są tradycyjne media głównego nurtu i grupy w mediach społecznościowych, zrzeszające fanów Donalda Tuska. To oni nieustająco pokazują Hołowni miejsce w szeregu – za starszym bratem. A jeżeli „młody” bryka, to nie szczędzą mu połajanek.