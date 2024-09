Tusk rozmawiał z kanclerzem Niemiec. „Kontrola granic jedynym sposobem na nielegalną migrację”

„Wyzwania związane z nielegalną migracją i przemytem można pokonać tylko wspólnie, jako europejscy partnerzy” – napisał w piątek 13 września w mediach społecznościowych rzecznik niemieckiego rządu. Steffen Hebestreit w komunikacie poinformował o szczegółach telefonicznej rozmowy Olafa Scholza oraz Donalda Tuska.

Jak czytamy kanclerz Niemiec „wyjaśnił podjęte przez rząd federalny działania z zakresu polityki migracyjnej oraz dalsze rozważania dotyczące ograniczenia nielegalnej migracji w ramach europejskiego porządku prawnego”. W oświadczeniu zaznaczono, że Scholz z Tuskiem „zgodzili się, że wyzwaniom związanym z nielegalną migracją i przemytem można stawić czoła tylko wspólnie oraz że niezbędna jest ścisła współpraca między partnerami europejskimi”.

Donald Tusk rozmawiał z Olafem Scholzem. Kanclerz Niemiec wyjaśniał zamknięcie granic

Szefowie niemieckiego i polskiego rządu byli również jednomyślni „co do wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic Europy, zwłaszcza w obliczu cynicznego wykorzystywania migrantów przez Białoruś”. Na koniec podkreślono, że Scholz i Tusk zapowiedzieli kontynuację ścisłego dialogu w tych kwestiach.

„W rozmowie z kanclerzem Scholzem podkreśliłem, że jedynym sposobem na powstrzymanie nielegalnej migracji jest skuteczna kontrola granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Nie wewnętrznych. Polskie stanowisko w tej sprawie pozostaje niezmienne” – napisał na platformie X (dawny Twitter) – polski premier.

Konfederacja krytykuje premiera

Na te słowa zareagowali politycy Konfederacji. „Pański problem polega na tym, że nic z tej rozmowy nie wynika i kanclerz Niemiec zrobi to, co sobie wymyślił. Frontex i Europol są niewydolne, co potwierdzili ostatnio w Parlamencie Europejskim dyrektorzy tych instytucji” – skomentowała Ewa Zajączkowska-Hernik.

„To Pan w 2021 roku ujadał na tych, którzy tych zewnętrznych granic bronili. To Pana partia urządzała pokazówki na granicy i w końcu, to Wy domagaliście się inżynierów w Polsce. Teraz? Teraz to Pan może sobie pisać i gadać. Niemcy zrobią, co zechcą, bo mogą. My nie, bo mamy Pana” – stwierdził z kolei Konrad Berkowicz.

