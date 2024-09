Kolejna ofiara śmiertelna powodzi w Polsce. „Rozpoznaliśmy ją po pierścionkach”

Południowo-zachodnia Polska zmaga się z tragicznymi skutkami powodzi. W wielu miejscowościach m.in. Głuchołazach, Kłodzku czy Lądku Zdroju trwa wielkie sprzątanie. W mediach pojawiają się także doniesienia o poszukiwaniu zaginionych osób. Policja zdementowała sensacyjne sugestie, jakoby po przejściu fali powodziowej w miejscowości Stronie Śląskie zaginęło aż 100 osób.

Powódź w Polsce. Nie żyje mieszkanka Głuchołazów

W sieci pojawiły się natomiast apele bliskich pani Ireny z Głuchołazów. Kobiet zastosowała się do poleceń służb i przygotowała się do opuszczenia swojego mieszkania. W niedzielę 15 września kobieta umówiła się z synem, który miał po nią przyjechać w umówione miejsce. 65-latka nigdy do niego nie dotarła. Z relacji sąsiadów wynikało, że kobieta około 7 rano wyszła ze swojego domu przy ulicy Norwida. Był to ostatni raz, gdy seniorka była widziana.

W środę 18 sierpnia napłynęły smutne wieści. Syn pani Ireny przekazał, że kobieta nie żyje. Bliscy rozpoznali ciało 65-latki po pierścionkach. Te informacje potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

– Na brzegu Białej Głuchołaskiej w pobliżu wsi Nowy Świętów zostało odnalezione ciało kobiety. Na miejscu pracowały nasze służby kryminalne. Można spodziewać się, że to zaginiona 65-latka, jednak na oficjalne informacje w tej sprawie należy poczekać do momentu, aż rodzina oficjalnie zidentyfikuje ciało – powiedział Dawid Gierczyk z KWP Opole.

Przyczyną śmierci pani Ireny było utonięcie, kobieta została porwana przez wodę.

Powódź w Polsce. Są ofiary śmiertelne

Starostwo Powiatowe w Kłodzku podało, że łączna liczba ofiar śmiertelnych na Ziemi Kłodzkiej wzrosła do 10. Jednak podczas posiedzenia sztabu kryzysowego służby przekazały, że minionej doby odnotowano siedem ofiar śmiertelnych.

