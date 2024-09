Kierwiński o zadaniu od Tuska. „Ten plus jest tu szalenie istotny”

W sobotę 21 września odbyło się spotkanie Donalda Tuska z wojewodami z terenów poszkodowanych przez powódź. W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak i nowy pełnomocnik rządu ds. odbudowy popowodziowej Marcin Kierwiński. Premier podkreślił, że chociaż walka z żywiołem wciąż się nie zakończyła, to rozpoczęło się już szacowanie poniesionych strat.

– Musimy przygotowywać ten wielki plan odbudowy, który jest naszym zobowiązaniem i narodową ambicją, żeby po pierwsze dokładnie wiedzieć, co uległo zniszczeniu i pierwsza pomoc dotarła do naprawdę potrzebujących, a później, żeby ruszyć z wielkim rozmachem do tej „Odbudowy Plus” – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk o „Odbudowie Plus”. „To jest dla mnie coś oczywistego”

– Nie chcę tu używać jakichś atrakcyjnych terminów, ale to jest dla mnie coś oczywistego, że w sytuacji, w której będziemy musieli uruchomić miliardy złotych i euro do odbudowy terenów popowodziowych, to sytuacja po powodzi musi być lepsza nie tylko od tej po zniszczeniach, ale musi być też lepsza od tej przed powodzią. Mówimy tu nie tylko o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych, ale też generalnie o infrastrukturze, która została zniszczona – poinformował Donald Tusk.

Premier podkreślił, że aby odpowiedzialnie zaplanować przeprowadzenie „Odbudowy Plus” niezbędna jest szczegółowa wiedza na temat zniszczeń. – Musimy dokładnie wiedzieć, co w pierwszym rzędzie wymaga odbudowy, rekonstrukcji czy remontu – wskazał szef rządu. Donald Tusk podziękował także za wstępny raport, który trafił na jego biurko.

„Odbudowa Plus”. Kierwiński o zadaniu od Tuska

Głos zabrał także pełnomocnik rządu ds. obudowy popowodziowej. – Premier bardzo jasno nakreślił zadanie, które przed nami wszystkimi stoi (...). „Odbudowa Plus” – ten plus jest tu szalenie istotny. (W grę wchodzą – red.) wszelkie niezbędne modyfikacje, kwestie, które trzeba przy tej okazji – wybaczcie za słowo – rozbudować, w sposób właściwy opracować, żeby ta odbudowa i przywracanie terenów do użyteczności były jak najbardziej efektywne i jak najszybsze – powiedział Marcin Kierwiński. Polityk podkreślił, że wszyscy potrzebujący otrzymają pomoc i wsparcie.

