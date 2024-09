Kierowcy we Wrocławiu wściekli. Jacek Sutryk się tłumaczy

„Ul. Główna i okolice mostu Marszowickiego wymagają oceny technicznej, zanim powróci ruch kołowy. Chodzi o bezpieczeństwo. Należy zatem spodziewać się utrudnień, wjeżdżając z tamtej strony. Tych, którzy wjeżdżają do miasta od strony zachodniej, proszę o korzystanie z obwodnicy Leśnicy, by zostawić jak najwięcej miejsca włączającym się w ul. Średzką od strony Marszowic. Proszę o zrozumienie sytuacji. Nasze służby działają” – poinformował Jacek Sutryk.

Jedna z kobiet zaznaczyła, że „1,5 godziny na dziś zajmuje przejechanie 1 km z Osiedla Malowniczego do Średzkiej”. Inny mężczyzna prosił o „postawienie Policji do kierowania ruchem w Leśnicy, bo korek do Średzkiej zaczyna się już na Marszowicach”. Prezydent Wrocławia podkreślił, że służby zostały zadysponowane.

Wrocław sparaliżowany po powodzi. Jacek Sutryk o „szczególnej sytuacji”

Kolejna internautka zapytała, jak długo to potrwa, bo są problemy z dojechaniem do pracy i szkoły. „Najszybciej jak to możliwe. Na razie w związku ze szczególną sytuacją każdy z nas musi założyć sobie większy zapas czasu, poruszając się po mieście. Będę informował” – zapewnił Sutryk.

Prezydent Wrocławia poinformował wcześniej, że „w związku z sytuacją komunikacyjną osiedla Marszowice, w porozumieniu i w uzgodnieniu z rodzicami dzieci z Marszowic, wrocławskie MPK, w trybie interwencyjnym, zrealizuje w poniedziałek specjalny poranny kurs szkolny”. Autobus wystartował o 7:00, a kolejne odjeżdżały w odstępach co minutę.

Powrót pętli autobusowej do Opatowic

Dolnośląskie WOPR poinformowało, że wkrótce powinny wrócić połączenia autobusowe do pętli Opatowice. Według danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przejezdna jest już droga dla samochodów osobowych – ma około 14 cm wody na jezdni i opada.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego donosi z kolei o kolejnych przejezdnych odcinkach dróg: DW 381 od skrzyżowania z DP3338 na Dworki do skrzyżowania z DP3315D na Sokolec, DW 392 na trasie Żelazno – Trzebieszowice i DW 346 w miejscowości Marcinkowice km. 42+200 do 44+400, czyli – łącznik od DK-8 do DW-395.

Policja podsumowała weekend w mieście

Z kolei wrocławska policja, podsumowując weekend poinformowała, że przez weekend zatrzymano 31 kierujących, którzy prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości.Jeden z nich miał ponad jeden promil alkoholu w organizmie. 35-latek doprowadził do kolizji drogowej. Okazało się również, że mężczyzna nie ma i nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu do trzech lat więzienia.

