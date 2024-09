To on stoi za próbą porwania 11-latka? 38-latek jest w rękach policji

Informację o zatrzymaniu mężczyzny przekazała we wtorek w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Sakowska. – W związku ze zdarzeniem ciechanowscy policjanci zatrzymali 38-latka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie – poinformowała.

Rzeczniczka dodała, że do zatrzymania mężczyzny doszło jeszcze w dniu zdarzenia, we wtorek w godzinach wieczornych, przy ulicy Płockiej w Ciechanowie. – 38-latek został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy – podkreśliła.

Funkcjonariuszka ze względu na trwające śledztwo nie mogła udzielić innych informacji dotyczących zdarzenia, w tym potencjalnych motywów działania i okoliczności zatrzymania.

Mężczyzna próbował wciągnąć 11-latka do samochodu

Do zdarzenia, którego efektem jest zatrzymanie podejrzanego 38-latka, doszło w poniedziałek rano. Przed godz. 9 do służb wpłynęło zgłoszenie zgodnie z którym na ulicy Płockiej w Ciechanowie nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował go wciągnąć do zaparkowanego niedaleko samochodu.

Na zdarzenie zareagowali przechodnie. Świadkowie spłoszyli mężczyznę, a chłopcu nic się nie stało. 11-latek został przekazany pod opiekę mamie. Mimo szybkiego działania napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.

Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności

Rozpoczęły się poszukiwania. Osoby będące na miejscu wskazały, że poszukiwany przemieszczał się srebrnym fordem focusem na warszawskich tablicach rejestracyjnych. Poszukiwania – jak już wiemy – zakończyły się jeszcze tego samego dnia.

W związku ze zdarzeniem wszczęte zostało śledztwo. – Prowadzone jest postępowanie w kierunku artykułu 191 Kodeksu karnego, czyli zmuszanie do określonego zachowania – powiedziała dziennikarzom RMF MAXX asp. Magda Sakowska. Za to przestępstwo grozi do lat 3 pozbawienia wolności.

