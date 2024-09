Szydło popadła w niełaskę, Kaczyński idzie o krok dalej. Wyborcy PiS oburzeni

W najbliższą sobotę 28 września członkowie Prawa i Sprawiedliwości zjadą do Przysuchy, aby wziąć udział w kongresie partii. W czasie spotkania ma zostać przeprowadzona mała rewolucja w partii, a konkretnie w jej strukturach. Przede wszystkim ma zostać powołana rada naczelna PiS, która ma być najważniejszym organem ugrupowania.

Dodatkowo ma zostać powołany komitet wykonawczy, który ma utworzyć młodsze pokolenie członków Prawa i Sprawiedliwości. Chęć przeprowadzenia tych zmian była motywowana koniecznością ożywienia przed kampanią przed wyborami prezydenckimi.

Zmiany mają zostać zaprowadzone również w kwestii okręgów partyjnych. Aktualnie jest ich 17 i każdym zarządza pełnomocnik. Wcześniej z kolei okręgów było 100, a więc dokładnie tyle, ile jest okręgów w wyborach do Senatu. Teraz PiS chce wprowadzić w życie nową koncepcję i podzielić kraj na 41 okręgów a więc tyle, ile obowiązuje w wyborach do Sejmu. Oznacza to, że konieczne byłoby przeprowadzenie nowych wyborów, które miałyby wyłonić pełnomocników.

Sondaż. Wyborcy PiS murem za Beatą Szydło

Według nieoficjalnych doniesień, najbardziej poszkodowana nowym porządkiem w partii ma być Beata Szydło. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Pollster dla „SE” sprawdzono, jak wyborcy odnoszą się do takiej możliwej roszady w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki badania są jednoznaczne – przeciwko usunięciu Beaty Szydło opowiada się aż 79 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy. Przeciwnego zdania jest 21 proc. ankietowanych.

Te dane nie są zaskoczeniem dla prof. Olgierda Annusewicza. – Beata Szydło jest ciągle ważna dla dużej części elektoratu PiS. Równie ważna jest obawa o podsycanie wewnętrznych konfliktów, kiedy partii wcale nie idzie źle. To przecież osłabienie ugrupowania – powiedział politolog.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 7-8.09.2024 roku metodą CAWI na próbie 1061 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Sondaż partyjny po powodzi. Są zaskoczeniaCzytaj też:

Ludzie PiS kupili fortepian za 300 tys. zł. Dali się ograć szwajcarskiemu sprzedawcy