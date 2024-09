Jasna deklaracja wiceministra Kołodziejczaka. „Osobiście będę tego pilnował”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza pomóc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte w trakcie tegorocznej powodzi. Michał Kołodziejczak z tego resortu zaznaczał, że już teraz taka pomoc udzielana jest poprzez spółki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kołodziejczak obiecuje „pilnować” pomocy dla rolników

– Staramy się skoordynować pomoc, która jedzie z całego kraju. Rolnicy wysyłają kiszonkę, zboże, pszenicę, siano, słomę, paszę, czyli to, co jest potrzebne do przeżycia zwierząt. Zbierają także materiał siewny, aby rolnicy dotknięci przez powódź, którzy mieli na przykład rzepak w polu, mogli go przesiać na przykład pszenicą – informował Kołodziejczak.

Podkreślał, że potrzeba teraz cierpliwości. – Dopiero ten tydzień pokaże nam skalę zniszczeń, dokładne wyliczenia i raporty. Musimy jeszcze poczekać – mówił. Zapowiedział, że za darmo będzie m.in. badana ziemia, która uległa degradacji. Podkreślał, że „kompleksowa pomoc” została zapowiedziana przez rząd. – Pomoc będzie, a ja osobiście będę tego pilnował – oświadczył.

Kołodziejczak dostrzega, że pieniędzy może nie wystarczyć

– Gdy mówię o kompleksowym działaniu, mam na myśli też pomoc dla zwierząt, które po zalaniu mogą chorować. Trzeba się zastanowić, co z dezynfekcją, co z przywróceniem budynków dla zwierząt. Tutaj mówimy chociażby o tych 100 tys. zł, które zapowiedział premier na budynki gospodarcze. One będą także dla rolników. Chociaż ja uważam, że te pieniądze mogą po prostu nie starczyć – przyznał wiceminister.

Michał Kołodziejczak wspomniał również o programie, dzięki któremu ludzie chętniej będą dostarczać pomoc dla powodzian. Chodzi o współpracę z państwowym Orlenem. – Już dzisiaj, wczoraj, ci, którzy przywożą pomoc dla rolników, będą mieli tankowane auta za darmo. To nie było proste do skoordynowania, aby ograniczyć skalę nadużyć – zaznaczał.

Czytaj też:

Poszkodowani przez powódź zapłacą podatek od odszkodowań. Ulg nie maCzytaj też:

Ważny komunikat dotyczący wód Odry. Władze rozesłały alert RCB