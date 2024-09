Tomasz Lis chciał uczcić urodziny Wałęsy i się zaczęło. Takiego efektu się nie spodziewał

Niedziela 29 września to wyjątkowy dzień dla Lecha Wałęsy. Powód? To właśnie tego dnia były prezydent obchodzi swoje 81. urodziny. W poprzednich latach polityk wyprawiał z tej okazji wystawne przyjęcia. Rok temu zorganizowano benefis w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w którym wzięli udział m.in. Donald Tusk, Monika Olejnik oraz Maciej Stuhr. Tym razem jednak były szef Solidarności postanowił świętować w gronie najbliższych. Wybrał się również – jak co niedzielę – do kościoła.

Lis chciał uczcić urodziny Wałęsy. Wpadł na nietypowy pomysł

O urodzinach Lecha Wałęsy nie zapomnieli politycy i internauci. Życzenia politykowi złożyła m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Z kolei Tomasz Lis zaproponował pewną zabawę w mediach społecznościowych. Dziennikarz wpadł na pomysł, aby komentatorzy na Twitterze przytoczyli swoje ulubione cytaty z Lecha Wałęsy. „Panie prezydencie, czy Pan już wie co robić? – Spokojnie, prezydent nie jest frajer-pompka” – rozpoczął były naczelny „Newsweeka”.

Niespodziewanie odzew pod postem był ogromny. Nie zabrakło klasyków takich jak „panu to mogę co najwyżej nogę podać” czy „nie chcem, ale muszem” oraz „moja prawa noga jest prawicą, moja lewa noga jest lewicą, a ja jestem po środku”.

Internauci przypominają słynne słowa Lecha Wałęsy

Lechowi Wałęsie wypomniano jego wypowiedź z czerwca 2005 roku, która padła w rozmowie z radiem TOK FM. – Jak geje i ludzie ich pokroju chcą paradować, to niech sobie wybudują nową Warszawę. Tę wybudowali biali ludzie i mają do niej prawo – stwierdził wówczas polityk.

„Ja go nie widziałem, ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Mało tego, on był wtedy taki malusieńki słowiczek. To było gdzieś na początku jego kariery” – to słowa Lecha Wałęsy o sprawie ułaskawienia „Słowika”. „Niech jej ziemia lekką będzie, ale miałem z nią więcej problemów niż ze Służbą Bezpieczeństwa” – to z kolei komentarz odnoszący się do Anny Walentynowicz.

Komentatorzy przypomnieli też słowa, które zostały skierowane do Jarosława Kaczyńskiego – „przyjdź pan z mężem” – a także te, które padły w odpowiedzi na zatrzymanie Władysława Frasyniuka w 2018 roku. – Kota sobie zamknij a nie „Solidarność” –powiedział wówczas były prezydent.

