Strzały na warszawskim bazarze. Ukrainiec usłyszał zarzuty za napaść na policjantów

8 września około godziny 9:40 na bazarze „Olimpia” znajdującym się na warszawskiej Woli doszło do napaści na funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze patrolowali teren targowiska i podjęli interwencję wobec mężczyzny. Kiedy zamierzali go wylegitymować, w ich kierunku padły strzały. Policjanci byli zmuszeni użyć broni służbowej, ale mimo wszystko sprawcy oddalili się w nieznanym kierunku.

W wyniku zdarzenia poszkodowana została postronna osoba. Ranny został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 57-latek został trafiony w nogę, a jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Od tego momentu funkcjonariusze wszczęli czynności, które miały na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn oraz okoliczności strzelaniny. Policjanci rozpoczęli intensywne i zakrojone na szeroką poszukiwania sprawców wydarzenia.

Warszawa. Strzały na bazarze „Olimpia” na Woli. Obywatele Ukrainy i Tadżykistanu aresztowani

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV ustalili miejsce pobytu dwóch osób podejrzewanych o udział w strzelaninie. Najpierw doszło do zatrzymania 38-letniego obywatela Ukrainy, a kilka dni później w ręce funkcjonariuszy wpadł 45-latek z Tadżykistanu.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola postawiła obu mężczyznom zarzuty czynnej napaści na policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego poprzez wspólne i w porozumieniu użycie broni palnej w trakcie prowadzonej przez nich interwencji. Sąd na wniosek prokuratora podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

