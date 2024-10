Zwierzęta zaatakowały myśliwego. 86-latkowi pomogła policja

Do incydentu doszło w niewielkiej wsi Sawin w województwie lubelskim. 86-letni myśliwy podczas polowania został zaatakowany przez rój szerszeni. Owady „dopadły" go, gdy przebywał na ambonie myśliwskiej.

Zwierzęta zaatakowały myśliwego

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 17:00. Policjanci patrolujący teren zauważyli grupę mężczyzn wzywających pomocy. Jeden z nich, myśliwy, był już dotkliwie pożądlony przez owady.

— Jak się okazało, jeden z nich, 86-letni myśliwy, został zaatakowany i pożądlony przez rój szerszeni na ambonie myśliwskiej — informuje nadkom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Na miejsce wezwano pogotowie, jednak stan myśliwego szybko się pogarszał. Policjanci zdecydowali więc działać samodzielnie. Pozostając w kontakcie z dyspozytorem medycznym, przewieźli mężczyznę radiowozem, jadąc naprzeciw ambulansowi. Po kilku kilometrach udało im się spotkać z zespołem ratowniczym, który przejął opiekę nad poszkodowanym.

Lubelskie. 86-letni myśliwy zaatakowany przez szerszenie. Mógł umrzeć

Dzięki współpracy policji i pogotowia udało się uniknąć tragedii, a starszy mężczyzna trafił do szpitala, gdzie został objęty dalszą opieką.

Atak szerszeni to nie jedyny przypadek, w którym myśliwi stają oko w oko z niebezpieczeństwem.

W grudniu 2021 roku, podczas zbiorowego polowania w okręgu chełmskim w województwie lubelskim, doszło do nieoczekiwanego i groźnego zdarzenia. Myśliwy został zaatakowany przez jelenia, który nagle wyłonił się z zarośli i wprost ruszył na mężczyznę. Zdarzenie to zostało uchwycone na nagraniu z kamery myśliwego, co później potwierdziło dramatyczny przebieg wydarzeń.

Jak wynika z informacji podanych przez Polsat News, rozjuszone zwierzę uderzyło mężczyznę porożem w twarz, przebiło jego oczodół, powodując poważne obrażenia. Poszkodowany natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na szczęście, według lekarzy, mięśnie i nerwy jego oka pozostały nienaruszone, co daje nadzieję na powrót do zdrowia.

