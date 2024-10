Kulisy kongresu PiS. „Zbigniew Ziobro był ostatnio widywany na Nowogrodzkiej”

W sobotę dojdzie do kongresu PiS, gdzie zostanie ogłoszone połączenie Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską. Kulisy wydarzenia podaje TVN24. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry ma otrzymać dwa stanowiska wiceprezesów. Jedno dla byłego ministra sprawiedliwości, a drugie dla Patryka Jakiego. Ziobrę do czasu powrotu do aktywnej polityki ma zastępować jednak Beata Kempa lub Michał Woś.

PiS połączy się z partią Zbigniewa Ziobry

Dodatkowo kilku polityków Suwerennej Polski ma zostać włączonych w skład Komitetu Politycznego PiS-u. Ziobro miał być widywany na Nowogrodzkiej, gdzie ustalał szczegóły zjednoczenia, choć politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że będzie to raczej „wchłonięcie”. Tajne głosowanie w tej sprawie ma odbyć się w sobotę.

Znane są też szczegóły ostatniego Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u. Elżbieta Witek, Jacek Sasin i Zbigniew Rau mieli domagać się zawieszenia w prawach członka partii Michała Dworczyka za jego słowa o Suwerennej Polsce. Jarosław Kaczyński nie poddał jednak tego wniosku pod głosowanie. Dodatkowo na naradzie po raz pierwszy od dawna prezes Prawa i Sprawiedliwości miał pozytywnie wypowiadać się o Mateuszu Morawieckim.

Zaskakująca postawa Kaczyńskiego wobec Morawieckiego. „Pierwszy raz od dawna”

Kaczyński miał za to trzymać na dystans Beatę Szydło i przeciągać na swoją stronę polityków, którzy byli uważani za jej sprzyjających. Była premier miała po raz pierwszy od dawna zostać zaproszona na Prezydium Komitetu Politycznego. Po sobotnim kongresie ma powstać Komitet Wykonawczy na czele z Mariuszem Błaszczakiem, gdzie silną pozycję będzie miał Przemysław Czarnek. Trwa też wybór kandydata na prezydenta. Jego nazwisko ma zostać ujawnione w połowie listopada.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński chce zmiany konstytucji. Proponuje powołanie Rady StanuCzytaj też:

Nad Macierewiczem zbierają się czarne chmury. „To są ciężkie zarzuty”