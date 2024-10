Dziennikarz przerwał rozmowę z Kaletą. „ Ja już mam serdecznie dosyć”

Robert Mazurek podczas wywiadu z Sebastianem Kaletą miał jeden główny cel. Starał się dowiedzieć nieco więcej o możliwym połączeniu Prawa i Sprawiedliwości z jego partią – Suwerenną Polską. Decyzja w tej sprawie miała zostać ogłoszona na kongresie PiS 28 września. Ostatecznie wydarzenie przeniesiono jednak na październik.

Co z fuzją PiS i Suwerennej Polski? Kaleta nabrał wody w usta

Robert Mazurek nie zamierzał odpuszczać tematu połączenia partii. Sam stwierdził, że Suwerenna Polska ma dwa wyjścia: dołączenie do PiS albo wyjście z koalicji pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. Starał się ustalić, za którą z tych opcji opowiada się Sebastian Kaleta.

– Pytam pana po raz kolejny i w zasadzie ostatni. Bo jak pan nie chce odpowiadać na to pytanie, najważniejsze pytanie polityczne, które stoi przed wami, to niech się pan nie gniewa, ta rozmowa nie ma sensu — ostrzegał dziennikarz. — Pytam o pańską prywatną opinię, opinię posła Sebastiana Kalety – podkreślał Mazurek.

— Postawił pan słuszną alternatywę i dokładnie przed odpowiedzią na to pytanie, jako Suwerenna Polska stoimy, czy nasza ścieżka promocji naszych wartości na scenie politycznej i docierania do naszych wyborców powinna być bardziej odrębna od PiS niż dziś, czy powinna być w ramach PiS – odpowiadał wymijająco Kaleta.

Robert Mazurek przerwał wywiad z Sebastianem Kaletą

— Ja już mam serdecznie dosyć takiej nowomowy — stwierdził dziennikarz RMF FM. — Pan postawił słuszną alternatywę, że albo się rozchodzimy, albo się łączymy. To, co do której opinii się przychylam, pozwolę sobie wpierw powiedzieć moim kolegom z partii, bo czeka nas takie kolegialne rozstrzygnięcie – mówił dalej polityk.

— Jak już zechce pan powiedzieć coś naszym słuchaczom, to proszę dać znać. Ja państwu dziękuję — podsumował Mazurek i ku zaskoczeniu radiosłuchaczy, zakończył rozmowę przed czasem.

