Znalazł grzyba giganta w polskim lesie. Nie wierzył własnym oczom

Czasznica olbrzymia to jeden z największych gatunków grzybów, osiągający średnicę około 60 cm, a czasem nawet ponad metr. Znaleziska tego typu rzadko trafiają się w lasach, dlatego wzbudzają zainteresowanie zarówno grzybiarzy, jak i przyrodników. Największa, którą znaleziono w latach 50. w ówczesnej Czechosłowacji, miała wysokość 46 cm, obwód 212 cm i masę 20,80 kg.

Grzyb gigant znaleziony pod Kostrzynem. To czasznica olbrzymia

Czasznica olbrzymia jest gatunkiem jadalnym, ale tylko w młodym stadium, kiedy jej miąższ jest biały i jędrny. W tym stanie grzyb ma delikatny smak, przypominający pieczarki. Można go przyrządzać na wiele sposobów: smażyć, piec, a nawet panierować jak tradycyjne kotlety. Czasznica jest bogata w witaminy z grupy B oraz minerały takie jak potas, fosfor i selen, co czyni ją wartościowym składnikiem kulinarnym.

W krajach takich jak Czechy grzyb ten cieszy się dużą popularnością; przygotowuje się go na wiele sposobów, w tym panierowany i smażony. W Polsce natomiast jego popularność w kuchni jest ograniczona. Warto dodać, że do 2014 roku był on gatunkiem chronionym, co ograniczało jego zbieranie.

Gdzie szukać czasznicy?

Czasznica olbrzymia występuje na otwartych przestrzeniach, na obrzeżach lasów, czasem na łąkach, gdzie może osiągać imponujące rozmiary. Warto jednak pamiętać, że niektóre gatunki podobne do czasznicy, jak np. fałszywe purchawki, są toksyczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego kluczowa jest pewność identyfikacji grzyba.

Ogromne rozmiary tego grzyba sprawiają, że niektórzy wykorzystują go w nietypowy sposób – można go nawet hodować w ogrodzie, co sugeruje czeski mykolog Jiří Baier. Wystarczy zasadzić część dojrzałego owocnika i regularnie podlewać.

Czasznica olbrzymia jest wykorzystywana także w medycynie naturalnej. Wytwarza kalwacynę, która ma właściwości antybiotyczne i była stosowana przez rdzennych mieszkańców Ameryki oraz ludność w Niemczech jako środek do tamowania krwawienia.

Jak informują Lasy Państwowe, zbieranie grzybów w polskich lasach jest generalnie dozwolone, ale istnieją pewne wyjątki. Nie można zbierać grzybów w rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz na terenach objętych zakazem wstępu, takich jak obszary wojskowe czy drzewostany nasienne. Zbieranie grzybów w takich miejscach grozi grzywną nawet do 5000 zł.

