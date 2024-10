Giertych zakpił ze Stanowskiego. „Jesteś Krzysiu wspaniały”

Krzysztof Stanowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, który jest poświęcony zmianom w aplikacji WhatsApp. Szef Kanału Zero zastanawiał się, czy tak zepsuli aplikację, że po aktualizacji nie da się samemu do siebie wysyłać wiadomości (co było czasami bardzo użyteczne), czy też on czegoś nie dostrzega.

Post zamieszczony przez Krzysztofa Stanowskiego nie umknął uwadze Romana Giertycha. Poseł Koalicji Obywatelskiej postanowił wbić szpilę szefowi Kanału Zero. „Może pan pomylił numery i wysłał sms: »Jesteś Krzysiu wspaniały« do Mazurka?” – napisał.

