Szymon Hołownia uderzył w rząd Donalda Tuska. „Powinniśmy ludzi przeprosić”

Szymon Hołownia spotkał się z mieszkańcami Zambrowa (woj. podlaskie). Jedna z osób zapytała się lidera Polski 2050 o kwestię służby zdrowia. Mężczyzna zaznaczył, że „brak dostępności do lekarza czy coraz większe kolejki to duża tragedia dla wielu osób”. – To, co teraz się dzieje, czy tempo, w jakim się dzieje, jest bardzo rozczarowujące. To jest coś, za co powinniśmy ludzi przeprosić i powiedzieć: do tej pory nie zrobiliśmy rzeczy, na którą się umówiliśmy – zaczął Hołownia.

Marszałek Sejmu przyznał, że „to powinno być zrobione jak najszybciej”. – Mówiliśmy, ja to pamiętam, że będzie krótsza kolejka do specjalisty, że będzie prościej, jeżeli chodzi o umawianie wizyt, że ta opieka medyczna będzie bliżej, i co mamy? I jesteśmy w miejscu, w którym ludzie nadal czekają do lekarza, w którym jakość tej opieki zdrowotnej nie poprawiła się tak, jak się powinna poprawić – kontynuował Hołownia.

Szymon Hołownia bije się w pierś. „Nie dowieźliśmy tego, na co się umówiliśmy”

– Mam poczucie, że nie dowieźliśmy tego, na co się umówiliśmy, już nawet na tym etapie i że powinniśmy zrobić dużo więcej i że od Ministerstwa Zdrowia naszego koalicyjnego oczekujemy dużo więcej – powiedział Hołownia. Lider Polski 2050 przyznał, że „widzi olbrzymią przestrzeń do poprawy, ale trzeba było zrobić więcej”. – Ludzie powinni to szybciej odczuć, nie mam wrażenia, że to odczuwają – przyznał Hołownia.

Inny z mieszkańców poruszył temat kolei do Łomży. Marszałek Sejmu podkreślił, że ludzie czekają na tę inwestycję kilkadziesiąt lat. Hołownia zapewnił, że porozmawia na ten temat z ministrem infrastruktury. – Bijemy się w piersi, bo to powinno pójść szybciej. Nawet jeżeli nie już tory, pociąg, to przynajmniej komunikat, co się z tym dzieje. Tu rzeczywiście trzeba pracę wykonać – tłumaczył lider Polski 2050.

Podlaskie. Spotkanie w Zambrowie z Szymonem Hołownią



Następnie głos zabrała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, która podała najnowsze informacje ws. kolei do Łomży. Powiedziała, że do końca do końca 2026 będzie zmodernizowana linia od Ostrołęki przez Śniadowo, a do końca 2027 będzie zmodernizowany odcinek Tłuszcz – Ostrołęka. Zaznaczyła również, że trwają konsultacje ws. dworca.

– Jest tak, jak mówiłem. To znaczy, dzieją się rzeczy, a my nie umiemy ich wykomunikować. My nie umiemy przyjść do ludzi powiedzieć, słuchajcie, to powinno być tak, nie, robimy to. To jest też ten ból, który już powiem to zupełnie wprost: my nie mamy rzecznika prasowego rządu, który powinien codziennie pracować z dziennikarzami, pokazywać ile rzeczy już udało się zrobić – podsumował Hołownia.

