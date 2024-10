Tyle aut policja skonfiskowała pijanym kierowcom. Dane dają do myślenia

Jak dokładnie wyglądają przepisy? Obecnie sąd może fakultatywnie orzec przepadek auta, gdy sprawca m.in. doprowadził do katastrofy (lub sprowadził jej bezpośrednie niebezpieczeństwo), a także, gdy spowodował wypadek, będąc pod znacznym wpływem alkoholu (co konkretnie oznacza minimum 1 promil we krwi). A także, gdy podczas kontroli będzie miał powyżej 1,5‰, wówczas inne okoliczności nie mają już znaczenia – auto jest wtedy zabezpieczane przez funkcjonariuszy.

W pierwszej połowie lipca informowaliśmy, że od początku 2024 roku policjanci zatrzymali do kontroli 43 348 pijanych kierowców.

Najnowsze dane. Ile pojazdów skonfiskowano? Rekordowa liczba w województwie małopolskim

Co dzieje się z zabezpieczonym przez policję autem? Trafia ono np. na parking należący do policji. W międzyczasie sąd musi zdecydować o karze za popełnione przez kierowcę przestępstwo i podjąć decyzję, co stanie się z jego pojazdem. Ostatecznie więc wszystko zależy od wymiaru sprawiedliwości.

Radio ESKA 10 października opublikowało najświeższe dane dotyczące konfiskat (z podziałem na województwa). Najwięcej samochodów odebrano kierowcom z Małopolski – 900, a najmniej na Opolszczyźnie – 127. Łącznie w całym kraju skonfiskowano aż 4367 aut.

Co najważniejsze, do tej pory „sądy do tej pory orzekły przepadek w zaledwie kilkudziesięciu przypadkach” – ujawnia redakcja.

W Danii przekroczenie o 100 proc. dopuszczalnej prędkości = zlicytowanie pojazdu

W styczniu – w rozmowie z portalem Wprost – ekspert ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym Wojciech Filemonowicz zaproponował rozszerzenie prawa o dwa przewinienia. – Najważniejsze, żeby do kodeksu karnego jako przestępstwa zagrożone karą więzienia i konfiskatą samochodu dopisać brawurową jazdę i rajdy samochodowe. (…) W Danii przekroczenie o 100 proc. dopuszczalnej prędkości, czyli o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, skutkuje zabraniem i zlicytowaniem pojazdu – zaproponował.

A co sami kierowcy sądzą o konfiskacie? Firma AlcoSense zleciła badanie, w którym wzięło 1017 osób posiadających prawo jazdy. Więcej niż 40 procent z nich uważa, że konfiskata to skuteczna kara dla osób, które zdecydowały się na jazdę na podwójnym gazie.

