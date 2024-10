Beata Szydło murem za Zbigniewem Ziobrą. Ostre słowa o komisji ds. Pegasusa

W poniedziałek 14 października na godz. 10:00 zostało zaplanowane przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny kilka godzin przed posiedzeniem opublikował post na portalu X (dawnym Twitterze – red.), w którym w ostrych słowach zwrócił się do Donalda Tuska.

Zbigniew Ziobro nawiązał też do swojego stanu zdrowia, a do wpisu dołączył kilka zdjęć, na których widać m.in. jego bliznę po operacji czy jak leży w szpitalnym łóżku podpięty do specjalistycznej aparatury.

Bartłomiej Sienkiewicz: Ziobro udaje ofiarę i skamle o litość

W związku ze sprawą pojawiło się wiele komentarzy, a głos zabrał m.in. Bartłomiej Sienkiewicz. – Nie czekam z wypiekami na twarzy na żadne działania ministra Ziobry. Czekam spokojnie aż stanie przed wymiarem sprawiedliwości za przekręty w Funduszu Sprawiedliwości, który stał się partyjną kasą Suwerennej Polski – stwierdził polityk, którego słowa cytuje Polsat News.

– Żadna łza mi się w oku nie kręci, tym bardziej wobec ministra Ziobro, który wyniósł do najwyższych zaszczytów prokuratora, przesłuchującego niegdyś kobietę rodzącą w szpitalu – kontynuował w programie „Graffiti”. – Teraz pan Ziobro udaje ofiarę i płacze nad swoim losem. Prawo jest prawem, biegły stwierdził, że może zeznawać, a Ziobro udaje ofiarę i skamle o litość. To żenujące – ocenił Sienkiewicz.

Beata Szydło krytycznie o komisji ds. Pegasusa. „Bardziej można to porównać do cyrku”

Do sprawy odniosła się także Beata Szydło. – Moim zdaniem Zbigniew Ziobro nie powinien dzisiaj przychodzić na posiedzenie komisji. Jest chorym człowiekiem. Ma prawo do leczenia i tego, żeby zostawić go teraz w spokoju – powiedziała była premier na antenie RMF FM.

– Oczekiwałabym od członków tej komisji, która i tak jest dość dziwną instytucją – bardziej można to porównać do cyrku niż do poważnego badania sprawy – oczekiwałabym takiego, z punktu widzenia moralnego, humanitarnego podejścia do człowieka, który jest rzeczywiście chory, bardzo chory – stwierdziła w dalszej części rozmowy. Beata Szydło podkreśliła także, że obecnie Zbigniew Ziobro powinien skupić się jedynie na swoim stanie zdrowia.

