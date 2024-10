Pijany amator grzybów wsiadł za kółko. Jechał „wężykiem”

Zgłoszenia o pijanym kierowcy napływały na komisariaty w Ciechanowie i Płońsku w sobotę 12 października po południu. Tamtejsi dyżurni zostali powiadomieni, że inni uczestnicy ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania mężczyzny na drodze krajowej nr 60. Ten jednak zdołał uciec do lasu.

Zatrzymanie obywatelskie w powiecie ciechanowskim

Jako pierwsi przyjechali na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Glinojecka. Zgłaszający zdarzenie relacjonował im, że na drodze dostrzegł poruszający się „wężykiem” samochód. Swoim pojazdem postanowił więc zajechać drogę osobowemu nissanowi, podejrzewając jego kierowcę o brak trzeźwości.

Prezentujący obywatelską postawę kierowca odebrał kluczyki pijanemu i uniemożliwiał kontynuowanie jazdy. Mężczyzna z nissana nie zamierzał jednak spokojnie czekać na przyjazd policji. Zaczął się szarpać, po czym zabrał psa ze swojego pojazdu i na nogach uciekł do lasu przy drodze.

Policjanci od razu po przybyciu na miejsce zaczęli przeczesywać okolicę. W końcu natrafili na mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Do zatrzymania nie potrzeba było dużo czasu. Po wylegitymowaniu mężczyzny ustalono, że jest to 57-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Alkomat wykazał w jego organizmie 2 promile alkoholu.

Pijany kierowca jechał na grzyby

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony na komisariat policji w Płońsku. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz co najmniej kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę na niezwykłe tłumaczenie pijanego kierowcy. Miał on przyznać, że co prawda pił alkohol, ale było to rano. Po południu wsiadł za kółko, bo myślał, że zdążył wytrzeźwieć. Na grzyby jechał do lasu w powiecie płońskim.

Policja przypomina, że w wielu komisariatach znajdują się alkomaty dostępne dla każdego. Funkcjonariusze mogą sprawdzić przy ich pomocy trzeźwość osoby niepewnej co do swojego stanu. Urządzenia są dostępne całą dobę.

