Polska podzielona na pół. Jaka pogoda czeka nas w sobotę?

W woj. zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 15 st. C w Koszalinie i 16 kresek w Szczecinie do 17 stopni Celsjusza w niektórych regionach. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni.

Zachmurzenie małe i umiarkowane będzie również na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Termometry pokażą od 11 st. C. w Suwałkach, przez 12 kresek w Olsztynie i Białymstoku do 13 stopni Celsjusza w pozostałych częściach województw. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr, porywisty, południowo-wschodni.

Pogoda dla woj. wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Małego i umiarkowanego zachmurzenia mogą spodziewać się również w woj. wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C. na północnym wschodzie do 18 kresek na zachodzie. W Toruniu i Bydgoszczy będzie 14 stopni Celsjusza, w Poznaniu 15 st. C., w Kaliszu i Gorzowie Wlkp. po 16 kresek, a w Zielonej Górze 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni.

Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej będzie bezchmurnie lub małe zachmurzenie. Termometry pokażą od 11 do 15 st. C. W Lublinie będzie 12 kresek, w Warszawie 13 stopni Celsjusza, a w Łodzi 14 st. C. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr, porywisty, południowo-wschodni.

Prognoza pogody dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska

Dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska prognozy przewidują zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 19 kresek, a w obszarach podgórskich od 13 do 15 stopni Celsjusza. W szczytowych partiach Sudetów termometry pokażą od siedmiu do dziewięciu st. C, a w Beskidach od 10 do 13 kresek.

Jeśli chodzi o poszczególne miejscowości, to chłodno będzie w Jeleniej Górze – 13 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w Częstochowie i Legnicy – tam po 16 st. C., a w Katowicach, Opolu i Wrocławiu po 17 kresek. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, miejscami wschodni, a w szczytowych partiach Sudetów i Beskidach dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, południowy.

Pogoda dla woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Na bezchmurne niebo mogą liczyć za to mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na wschodzie do 19 st. C. na zachodzie, a w rejonach podgórskich miejscami będzie od 12 do 16 kresek. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach termometry pokażą od 9 do 13 stopni Celsjusza, a na szczytach Tatr około ośmiu st. C.

Jeśli chodzi o miasta, to po 14 kresek będzie w Zakopanem, Rzeszowie i Kielcach, a 17 stopni Celsjusza będzie w Krakowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Czytaj też:

Kiedy spadnie śnieg? Nowe prognozy wskazują jasnoCzytaj też:

Ostatnie nawożenie trawnika tej jesieni – przewodnik krok po kroku. Wiosną trawa będzie bujna!