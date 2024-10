Kiedy spadnie śnieg? Nowe prognozy wskazują jasno

Chłodne wieczory i poranki przypominają o nadchodzącej zimie. Kierowcy zaczynają myśleć o zmianie opon na zimowe, a w sklepach kupują płyny do rozmrażania szyb. Kiedy drogi zrobią się białe? Najnowsze prognozy długoterminowe wiele mówią w tej kwestii.

Kiedy spadnie śnieg?

Druga połowa października nie będzie chłodna, a wręcz przeciwnie – nawet zaskakująco ciepła. W wielu miejscach w Polsce temperatury podskoczą nawet do 20 stopni Celsjusza, czekają nas pogodne i ciepłe dni, które warto wykorzystywać na jesienne spacery.

Aura raczej nie zmieni się do 1 listopada. Na Wszystkich Świętych pogoda ma być dobra ze średnią temperaturą wynoszącą ok. 10 stopni Celsjusza. To dobra wiadomość dla ludzi, którzy wybierają się na cmentarze, by zapalić znicze na grobach bliskich. Aura ma być bardziej wiosenna niż jesienna, dobra do wędrówek.

Bez śniegu, ale z zimnymi nocami

Śnieg może spaść jedynie w rejonach górskich. Pozostała część kraju będzie musiała poczekać na opady. Noce będą jednak chłodne, a w wielu regionach kraju spodziewane są przymrozki.

Z prognoz meteorologów wynika, że pierwsze opady śniegu w kraju mogą wystąpić w drugiej połowie listopada. Będą one miały charakter krótkotrwały, bo listopad zapowiada się ciepło i deszczowo.

