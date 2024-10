Tragiczny karambol pod Gdańskiem. Są nowe informacje z prokuratury

Do tragicznego w skutkach karambolu na trasie S7 doszło o godzinie 23:15 w miejscowości Borkowo niedaleko Gdańska. Jak informuje policja, w zdarzeniu brało udział 21 pojazdów, trzy ciężarówki i 18 samochodów osobowych. Kilka z nich się zapaliło, jeden samochód spłonął całkowicie. Śmierć poniosły cztery osoby, do szpitali trafiło dwunastu rannych. "W działania na miejscu wypadku zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów różnych pionów" – czytamy w komunikacie pomorskiej policji.

Funkcjonariusze użyli do oględzin miejsca tragedii między innymi skanera 3D, który ma pomóc odtworzyć przebieg zdarzeń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierowca ciężarówki wjechał w poprzedzające go pojazdy na remontowanym fragmencie trasy. Ruch był wzmożony, bo chwilę wcześniej skończył się mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.

Kierowcę ciężarówki zatrzymano na miejscu zdarzenia. "Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu przez policjantów, był trzeźwy. Zabezpieczono krew do dalszych badań" – przekazała policja. Funkcjonariusze będą również badać pojazd, którym poruszał się 37-latek.

Wiadomo, kiedy kierowca ciężarówki zostanie przesłuchany

Jak poinformował w rozmowie z Polsat News Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wyniki badań krwi powinny być znane do niedzieli. – Aktualnie badany jest tachograf z tira. Ponadto telefon został zabezpieczony i oddany do badania przez biegłych. Mam nadzieję, że opinia zostanie przygotowana do jutra (niedzieli – przyp. red.) – dodał Duszyński.

W niedzielę kierowca ciężarówki ma zostać przesłuchany, a na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok ofiar wypadku. Jak podaje RMF FM, część rannych wypisano już ze szpitali, a policja wciąż próbuje dotrzeć do wszystkich poszkodowanych osób. Niektóre z nich mają zostać przesłuchane jeszcze dzisiaj.

