Czy 31 października jest dniem wolnym od pracy?

31 października przypada jedeń dzień przed Wszystkich Świętych, dniem, który w polskiej kulturze ma ważne znaczenie. 1 listopada wybieramy sięna groby bliskich, by pomodlić się za zmarłych i zapalić im znicze. Jest to też dzień ważny dla Kościoła katolickiego – na cmentarzach i w kościołach odbywają się msze za dusze zmarłych, a wierni modlą się o zbawienie.

31 października to z kolei zupełnie inny dzień. Amerykańskie święto halloween, które przywędrowało do nas zza oceanu, ma raczej zabawny i rozrywkowy charakter. Kościół katolicki nie pochwala obchodzenia halloween, a wierni zazwyczaj tego nie robią. Świętem tym natomiast cieszą się dzieci, które je wykorzystują, by przebrać się w zabawne stroje i dostać torbę słodyczy.

Czy 31 października jest wolne od pracy?

31 października w halloween (nazywane również świętem duchów) odbywają się zabawy kostiumowe, a dzieci chodzą po domach w przebraniach, prosząc o cukierki. Za oceanem tego dnia odbywają się huczne parady i zabawy, wiele domów przystrojonych jest w dynie i upiorne dekoracje, a Amerykanie spotykają się ze znajomymi, by wspólnie spędzać czas na zabawie.

Jednak nawet w Stanach Zjednoczonych halloween nie jest dniem wolnym od pracy. Firmy pracują normalnie, podobnie jak szkoły czy uniwersytety. Jak można się spodziewać, w Polsce, gdzie święto duchów nie cieszy się popularnością, 31 października to także zwykły dzień roboczy. Uczniowie idą do szkół, a pracownicy do zakładów pracy.

Czy 1 listopada jest dzień wolny od pracy?

1 listopada to w Polsce święto, jest to zatem dzień wolny od pracy. Nieczynne są przedszkola, szkoły, urzędy i firmy. W tym roku 1 listopada przypada w piątek, dlatego czeka nas długi jesienny weekend.

