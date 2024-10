Ile kosztuje sprzątanie grobów? Usługi coraz popularniejsze

Firmy sprzątające cmentarze mają przed 1 listopada mnóstwo pracy, ale i jednocześnie jest to dla nich złoty okres w roku. Ludzie, którzy mieszkają daleko od grobów swoich bliskich albo nie mogą samodzielnie posprzątać grobów (bo np. pracują) często zlecają taką usługę firmie zewnętrznej. Jest to wygodne i daje poczucie, że nie obowiązek zadbania o nagrobki najbliższych nie został zaniedbany.

Co obejmuje sprzątanie grobów?

Sprzątanie grobów to usługa, z której korzystają głównie młodzi ludzie, którzy wyprowadzili się w inne regiony kraju i nie mogą sobie pozwolić na to, by przed 1 listopada zaopiekować się rodzinnymi grobami. Jest to bardzo droga usługa, dlatego coraz więcej osób z niej korzysta.

W cenie jest nie tylko umycie pomnika, ale i oczyszczenie terenu wokół nagrobka, np. usunięcie chwastów z kostki brukowej. Firma sprzątająca pozbywa się także starych zniczy i wiązanek, a jeśli klient będzie miał takie życzenie, może również postawić na grobie nowe znicze czy kwiaty.

Ile kosztuje sprzątanie grobu?

Ceny sprzątania grobów są uzależnione nie tylko od lokalizacji cmentarza i regionu kraju, ale i od wielkości nagrobka. Podstawowe usługi zaczynają się już od 100 zł, ale mogą sięgać 200 zł. Ostateczna cena uzależniona jest od tego, jakie życzenia ma klient.

