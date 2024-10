Sceny rodem z filmu gangsterskiego pod Krosnem. „Rozebrali go i pobili”

Sceny rodem z filmu gangsterskiego rozegrały się w okolicach Krosna. Z ustaleń Prokuratury Rejonowej wynika, że „grupa pięciu napastników działając wspólnie i w porozumieniu zwabiła pokrzywdzonego do samochodu dostawczego”. Sprawcy najpierw brutalnie pobili swoją ofiarę, a następnie siłą wepchnęli do bagażnika i wywieźli do innej miejscowości.

Krosno. Wywieźli go za miasto i pobili

Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie opisywała, że chwilę później doszło do kolejnego pobicia.

– Sprawcy kazali mu się rozebrać, zabrali ubranie, buty i okradli. Potem dokonali rejestracji jego wizerunku, a następnie pozostawili nagiego pokrzywdzonego w miejscu odludnym oddalonym około pięć kilometrów od najbliższych zabudowań – relacjonowała przedstawicielka prokuratury. – Tym samym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub na niebezpieczeństwo utraty życia – dodała.

Sprawcom napaści grozi wieloletnie więzienie



Napastnicy trafili w ręce służb. Wobec trzech mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec dwóch kolejnych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Motywy ich działania pozostają na razie nieznane.

Śledczy przekazali, że trzem sprawcom brutalnej napaści grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Dwaj pozostali mogą trafić do więzienia na maksymalnie pięć lat.