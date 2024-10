„Ludzki głos Google Maps” traci pracę po 15 latach. Zastąpi go AI

Jarosław Juszkiewicz wstawił w swoim mediach społecznościowych nagranie z „pożegnaniem ludzkiego głosu Google Maps”. – Byłem głosem Google Maps przez 15 lat, dziękuję wam za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem i za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem wyprowadzałem was na manowce – zaczął lektor.

Głos Google Maps: Sztuczna inteligencja przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak walec

– Ileż razy słyszałem, gdzie do diabła jest to południe. Kiedyś w jednym z filmików opowiadałem, jak można znaleźć kierunki świata. Dziś, pewnie dokładniej wytłumaczy to sztuczna inteligencja, która ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak wielki walec. A ja mogę własnym, ludzkim głosem powiedzieć, chyba po raz ostatni: uśmiechnij się cudnie i kieruj się na południe, chociaż nie, kierujcie się także intuicją i sercem, bo tego jeszcze AI nie potrafi – podsumował.

Jarosław Juszkiewicz w 2020 r. został niespodziewane zastąpiony przez robota, ale po sprzeciwie ludzie został tymczasowo przywrócony. Dziennikarz przypomniał o tym dzień wcześniej, odnosząc się do sprawy Off Radia Kraków. Jak zaznaczył „zbulwersowała ona nie tylko radiowców”. Juszkiewicz przyznał, że „to jest w stanie jeszcze jakość pojąć”.

Jarosław Juszkiewicz zabrał głos w sprawie OFF Radia Kraków

„Inną jednak sprawą jest wyemitowanie wywiadu z nieżyjącą Wisławą Szymborską, w którym »prezenterzy« pytają napędzanego AI głosowego awatara Szymborskiej o tegorocznego Nobla z literatury. Nie wiem, co powiedzieć. Jeśli to nie jest złamanie etyki dziennikarskiej, to już nie wiem, co nim jest. Wszystkie witki opadają. I do tego zrobiło to radio publiczne” – zakończył lektor.

