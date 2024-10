Ostrzeżenie przed mgłą. Co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie przed mgłą to automatyczne ostrzeżenie wysyłane do mieszkańców rejonów, w których prognozowane jest wystąpienie złych warunków pogodowych. Mgła może mieć różną gęstość, a komunikaty pogodowe mają poinformować kierowców i mieszkańców danych terenów o trudnych warunkach do jazdy.

Ostrzeżenie przed mgłą – stopień pierwszy

Jesienne mgły to dla kierowców problem, który utrudnia poranną jazdę. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że z powodu wystąpienia mgieł na drogach mogą panować trudne warunki, a prowadzenie pojazdów może być niebezpieczne. Przy ostrzeżeniach pierwszego stopnia mogą wystąpić opóźnienia w komunikacji zbiorowej, a imprezy pogodowe mogą być odwołane.

Ostrzeżenie przed mgłą – stopień drugi

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne zakłócające codzienne funkcjonowanie. Oznacza to większe utrudnienia komunikacyjne na drogach, opóźnienia w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, a także zagrożenie dla zdrowia. Zalecane jest śledzenie komunikatów pogodowych.

Ostrzeżenie przed mgłą – stopień trzeci

Ostrzeżenie trzeciego stopnia to ostrzeżenie najwyższego stopnia. Wysyłane jest, kiedy mogą wystąpić zjawiska pogodowe zagrażające nie tylko zdrowiu i życia. Mgła może powodować poważne szkody, a warunki komunikacyjne mogą być bardzo trudne. Zalecane jest dostosowanie planów do warunków pogodowych.

