Za nami pierwsze przymrozki. Tutaj temperatura spadła do -1 stopnia

Noc z czwartku na piątek była chłodna i przyniosła pierwsze przymrozki. Problemem dla kierowców mogły być mgły, które rano przyczyniły się do problemów komunikacyjnych. Dzień ma być jednak pogodny, a mgły szybko się rozproszą, przynosząc dobrą pogodę.

Nocne mgły na południu kraju

W południowo-wschodniej Polsce w nocy pojawiły się gęste jesienne mgły. Stanowiły problem głównie w Małopolsce, na Śląsku, a także na Lubelszyczyźnie i na południu Mazowsza. Mgły były dużym utrudnieniem dla kierowców, zwłaszcza tych podróżujących w nocy albo wczesnym rankiem. W połączeniu z wilgocią i niską temperaturą stanowiły trudne warunki na drogach.

Pierwsze przymrozki

Temperatura spada, listopad coraz bliżej, a wraz z nim pierwsze jesienne przymrozki. To była kolejna noc, w której temperatura w niektórych regionach spadła poniżej zera. We wschodniej części kraju termometry przy gruncie wskazały -1 stopień Celsjusza. W pozostałych regionach kraju w nocy termometry pokazywały wartości od 1 do 3 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia temperatura ma być korzystna. Termometry wskażą od 4 do 9 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.

Czytaj też:

Ostrzeżenie przed mgłą. Co oznaczają poszczególne stopnie ostrzeżeń?Czytaj też:

Wiadomo już, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Będzie dwucyfrowy mróz?