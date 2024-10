Pełnomocnik ks. Olszewskiego reaguje: Żadne pieniądze fundacji nie poszły na prywatne wydatki

„Gazeta Wyborcza” w poniedziałek przedstawiła opinii publicznej swoje ustalenia w sprawie środków z FS ministerstwa sprawiedliwości, które otrzymał podmiot Profeto. Wynikało z nich, że duchowny miał płacić kartą połączoną z kontem bankowym fundacji – w sklepach, restauracjach, a nawet przelać kilkaset tysięcy złotych własnym rodzicom.

Mecenas Krzysztof Wąsowski 28 października po południu odniósł się do tekstu „GW”.

Obrońca ks. Olszewskiego reaguje na medialne doniesienia

„GW” ujawniła nad ranem, że przez 3,5 roku ks. Michał Olszewski miał wybrać łącznie ponad 500 tys. zł. Miał też wypłacać gotówkę z banku – 50 tys. euro i niecałe 200 tys. zł. Jak możemy przeczytać, duchowny miał płacić kartą podpiętą do konta fundacji w sklepach, restauracjach czy hotelach, a także za środki tam zgromadzone miał kupować bilety na pociąg czy podróż samolotem. Łącznie ma tu chodzić o sumę ponad 1 mln zł.

Oprócz tego dziennik informował, że 3,5 mln zł trafić miało do spółki, zajmującej się produkcją skarpetek, które następnie można było zakupić za pośrednictwem Fundacji Profeto. Znaczna kwota miała trafić też do rodziców sercanina. Oprócz tego 4,7 mln zł przelane miało zostać do spółki, która wyposaża studia radiowe i telewizyjne w sprzęt i do kolejnej firmy, która realizuje nagrania audio i wideo.

Na platformie X mec. Wąsowski zaznacza, że „żadne pieniądze z rachunku Fundacji Profeto nie poszły na prywatne wydatki ks. Michała Olszewskiego”. Jak dodaje, „płatności kartą »w sklepach, restauracjach, hotelach i za bilety (kolej, samoloty)« nie były połączone z rachunkiem bankowym fundacji”. „Żadne środki nie były »pobierane«, »wydawane« czy »przelewane« z rachunku fundacji, dedykowanego projektowi »Archipelag-Wyspy Wolne od Przemocy« – ani na osoby fizyczne powiązane rodzinnie, ani na spółkę Przestrzenie Kultury, wskazaną w publikacji” – czytamy.

A co ze skarpetkami z grafiką serca?

Jeśli chodzi o bieliznę i kolejną firmę – Framesound Production – to obrońca wskazał, że „»biznes skarpetkowy« i współpraca w ramach działalności gospodarczej Fundacji Profeto ze spółką Many Mornings nie miały nic wspólnego z realizacją projektu »Archipelag«”. „Zaś spółka FP realizowała swoje zadania w ramach współpracy z fundacją zgodnie ze wszelkimi procedurami, a została wyłoniona do ich realizacji w postępowaniu konkursowym” – napisał doktor nauk prawnych.

"»Gazeta Wyborcza« w jednym ma jednak rację – budynek z projektu »Archipelag-Wyspy Wolne od Przemocy «został wybudowany. I stoi” – skwitował mec. Wąsowski.

Kościół milczy ws. sercanina. Dlaczego?

Sprawa duchownego jest jedną z najgłośniejszych w Polsce. Opozycja sprawiła, że stał się on swego rodzaju „symbolem”. Mimo faktu, że twarz sercanina jest bardzo rozpoznawalna i nieustannie mówi się o nim w różnych kontekstach, to jednak Kościół hierarchiczny praktycznie milczy. Dlaczego? Sprawę skomentował w rozmowie z „Faktem” publicysta i dziennikarz Tomasz Terlikowski.

