„Guten Morgen” w Warszawie, dostało się Trzaskowskiemu. Fakty okazały się zupełnie inne

W niedzielę 27 października w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie przystanku tramwajowego w Warszawie. Chodzi o tablicę informacyjną Dolna 02 na trasie do Wilanowa i komunikat w języku niemieckim „Guten Morgen”, co w języku niemieckim oznacza „dzień dobry”. Zdjęcie wykorzystały prawicowe media i internauci. Dostało się Rafałowi Trzaskowskiemu.

„Guten Morgen” na przystankach w stolicy. Tramwaje Warszawskie tłumaczą sytuację: Testy systemu

Konkret24 zaznaczył, że komunikaty z powitaniami na tablicach nowych przystanków w stolicy wyświetlano również w trzech innych językach: angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich wyjaśnił, że zdjęcie z komunikatem zrobiono podczas zapowiadanych testów, w czasie których sprawdzano możliwości systemu informacji pasażerskiej, w tym również możliwości wyświetlania innych języków.

Wszystko w związku ze zbliżającą się inauguracją tramwaju do Wilanowa, która nastąpiła we wtorek. Witold Urbanowicz kontynuował, że „sprawdzano także kroje pisma i nowe funkcje: text-to-speech (do tej pory syntezator nie obsługiwał innych języków)”. „Komunikaty specjalne zawsze są po polsku, a dodatkowo też – w innych językach (przy imprezach masowych, przy dużych zakłóceniach w ruchu itp.)” – tłumaczył rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Warszawa. Komunikaty w obcym języku na przystankach tramwajowych. To nie pierwsza taka sytuacja

Urbanowicz przypomniał, że we wrześniu 2024 r. na przystankach tramwajowych w Warszawie pojawiło się ponad sto nowych tablic systemu informacji pasażerskiej. Na nich też wyświetlano komunikaty w języku ukraińskim, niemieckim i rosyjskim. Do tej pory było 225 wyświetlaczy systemu informacji.

