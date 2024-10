Niemcy wprowadziły kontrole na granicy z Polską. Siemoniak spotkał się z Feaser

Tomasz Siemoniak i Nancy Faeser pojawili się razem na przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka. Przy granicy z Białorusią polski minister przypominał toczącej się tam wojnie hybrydowej i trudnej walce z napływem nielegalnych migrantów, których przez polską granicę próbuje przepchnąć reżim Aleksandra Łukaszenki.

Tomasz Siemoniak spotkał się z Nancy Faeser

– Dziękuję bardzo pani minister za przyjęcie zaproszenia, po rozmowach w Warszawie i obecność tutaj na granicy w szczególnym miejscu, jeśli chodzi o naszą granicę państwową. Od ponad 3 lat doświadczamy w tym miejscu hybrydowej agresji ze strony reżimu Łukaszenki wspieranego przez Rosję, która polega na tym, żeby przerzucać do Polski do UE nielegalnych imigrantów – zaczął Siemoniak.

– Przekazaliśmy dzisiaj pani minister i delegacji niemieckiej całe mnóstwo informacji, jak ogromny wysiłek podejmuje nasze państwo po to, aby ta granica, granica UE była szczelna – dodawał minister spraw wewnętrznych i administracji, pełniący równocześnie funkcję ministra koordynatora ds. służb specjalnych.

– Robimy wszystko, żeby ta granica była szczelna i bezpieczna po to, żeby nie odradzały się wewnętrzne granice w UE. Bardzo liczymy, że wprowadzone przez rząd niemiecki, panią minister, kontrole na granicy lądowej Niemiec z różnymi państwami okażą się przejściowe i tymczasowe – mówił dalej Siemoniak.

– Dzisiaj całą siłą Unii Europejskiej, NATO musimy chronić tej granicy, bo jak ta granica będzie bezpieczna, to cała Unia będzie bezpieczna i w ramach strefy Schengen nie będą potrzebne żadne kontrole – dodawał polityk.

Siemoniak chce uzyskać wsparcie przy ochronie granicy

W dalszej części konferencji Tomasz Siemoniak zapewniał, że na temat zewnętrznej granicy UE toczą się rozmowy zarówno z Unią Europejską, jak i Niemcami. Tłumaczył, że wsparcie naszego kraju w tych staraniach może mieć wiele wymiarów.

– Przede wszystkim wsparcie finansowe Unii Europejskiej, tu liczymy na poparcie Niemiec w tym kierunku. Jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury granicznej, to co państwo widzą, to są bardzo kosztowne rzeczy, zapora elektroniczna i wszystkie działania naszych służb – zwracał uwagę.

