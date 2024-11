Policjanci postrzelili mężczyznę koło cmentarza. Ranna została też funkcjonariuszka

W piątek 1 listopada przed godziną 11 w Mariampolu w województwie Świętokrzyskim doszło do mrożących krew w żyłach scen. Zaczęło się niepozornie, od kontroli trzeźwości. Patrolujący okolice cmentarza policjanci ze Stopnicy chcieli zatrzymać rowerzystę, by zbadać go pod tym właśnie kątem. Już na pierwszy rzut oka miał sprawiać wrażenie osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu.

Strzały koło cmentarza w Mariampolu koło Stopnicy

Mężczyzna szybko stał się bardzo agresywny. Wyciągnął nóż i młotek, po czym zaczął uciekać. Funkcjonariuszka oddała strzał ostrzegawczy, wtedy 61-latek postanowił zawrócić i ruszył prosto na nią. Wtedy w nogę postrzelił go drugi funkcjonariusz, wchodzący w skład patrolu. Trafił mężczyznę w udo.

Policjanci udzielili rannemu agresorowi pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Opatrzony mężczyzna został zabrany do szpitala, a jego życiu nic nie zagraża.

Stopnica. Policjantka raniona podczas interwencji przy cmentarzu

Jak podaje RMF FM, w zdarzeniu ranna została interweniująca policjantka. Kobieta została raniona w rękę podczas odbierania postrzelonemu mężczyźnie niebezpiecznych narzędzi. Funkcjonariuszkę także opatrzyli ratownicy z karetki pogotowia. Jej również nic nie zagraża.

Gwałtowne wydarzenia ze Stopnicy bada obecnie prokuratura. Na miejscu pracowali też policjanci, zabezpieczający dowody.

Czytaj też:

Interwencja kontrterrorystów na cmentarzu w Gdańsku. W toalecie leżał granatCzytaj też:

To jeden z najpiękniejszych cmentarzy świata. Przypomina małe miasto