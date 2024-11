Ks. Olszewski przewał milczenie. „Czułem siłę waszej duchowej obecności”

Ks. Michał Olszewski zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis. Na początku duchowny przytoczył fragment jednej z pieśni kościelnych. Podkreślił, że „jej słowa były dla niego ogromnym wzmocnieniem podczas pobytu w areszcie”.

Następnie postanowił podziękować wszystkim osobom, które go wspierały. „Dziękuję wam za waszą duchową obecność, za każdą modlitwę, za każdą kartkę czy list wysłany do aresztu. Dziękuję z całego serca” – napisał ks. Michał Olszewski. „Każdego dnia czułem siłę Waszej duchowej obecności. Dziękuję, choć to słowo nie jest w stanie wyrazić wdzięczności, którą mam w sercu” – dodał.

Na koniec wpisu duchowny zaznaczył, że „jest wdzięczny za wsparcie nie tylko swojej rodzinie, przyjaciołom, członkom fundacji Profeto i Braciom Sercanom, ale również służbie więziennej”.

