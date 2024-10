Ksiądz Michał O. wyjdzie z aresztu. Dziennikarz TV Republika wpłacił kaucję

Mecenas Michał Skwarzyński poinformował dziennikarzy podczas konferencji prasowej, że przelew za księdza Michał O. jest już zaksięgowany. Poręczenie zostało już wpłacone i będzie ono przejmowane. – Zgodnie z procedurą prokuratura powinna po przyjęciu tego poręczenia natychmiast wysłać nakaz zwolnienia – powiedział obrońca duchownego.

– Procedura w Służbie Więziennej też nie jest jednochwilowa, bo to jest poważna instytucja i liczba więźniów musi się zgadzać. Szacuje się, że trwa to 1,5-2 godz. Wszystko wskazuje na to, że weekend i dzisiejsza noc wszyscy podejrzani spędzą u siebie w domu – kontynuował adw. Skwarzyński.

Obrońca ks. Michała O. podkreślił, że jego klient oraz Urszula D. i Karolina K. są w „bardzo dobrej kondycji psychiczno-religijno-duchowej, bo to są twardzi ludzie”. – Największą wiedzę o tym, jak funkcjonuje system przyznawania grantów, mają te dwie panie. To są specjalistki na najwyższym możliwym poziomie w tym zakresie. Jeżeli one będą mogły swobodnie, na spokojnie wyjaśnić, że nie ma żadnego przestępstwa, to opinia publiczna przekona się, że ta sprawa jest wymyślona – mówił.

Mec. Skwarzyński liczy na jak najszybsze opublikowanie aktu oskarżenia. – Zobaczycie, że to jest sprawa polityczna, sprzeczna z prawami UE, co podnoszę od początku tego postępowania. Sprawa miała za zadanie zbudować igrzyska kosztem wolności tych trzech osób – przekonywał obrońca ks. Michała O.

– Już raz doszło do próby obejścia postanowienia sądu apelacyjnego i dostawienia sztucznie zarzutów, o czym mnie jako obrońcę do dziś nikt nie poinformował. Ja do dzisiaj nie otrzymałem postanowienia o przedstawieniu zarzutów o grupie przestępczej mojemu klientowi. Mamy teraz próbę dostawienia sztucznych zarzutów – trzy dni temu – dotyczącego próby przywłaszczenia, chociaż każdy może pojechać i zobaczyć, że ten budynek stoi – kontynuował adw. Skwarzyński.

Artykuł jest aktualizowany.