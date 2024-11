Marian Baryła poszukiwany. Wystawiono za nim list gończy

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy na Bielanach prowadzą poszukiwania 46-letniego Mariana Baryły. List gończy za mężczyzną wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli.

Poszukiwany Marian Baryła

Został on skazany za wprowadzanie do obrotu środków odurzających w znacznej ilości. Teraz jest poszukiwany do odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z opisu podanego przez stołeczną policję wynika, że ukrywający się mężczyzna ma około 185 cm wzrostu, i jasne oczy. Na stronach internetowych policji zamieszczono też jego zdjęcie. Zdecydowano się na podanie imienia i nazwiska mężczyzny.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach przy ulicy Żeromskiego 7 osobiście lub telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 czy za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

