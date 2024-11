Generał Kukuła mówi o ryzyku wybuchu wojny. „Nie będziemy bronić się sami”

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" podkreślił kluczowe aspekty dotyczące bezpieczeństwa narodowego Polski oraz współpracy w ramach NATO, zwracając uwagę na rosnące ryzyko konfliktu zbrojnego. Jak zauważył, kontrola tego ryzyka „w pewnym sensie zależy od nas”. Generał szczegółowo omówił, jak odpowiednie przygotowanie i wzmocnienie sił obronnych Polski mogą wpłynąć na zniechęcenie potencjalnych agresorów, w szczególności Rosji, do ataku.

Polska jako strategiczny partner NATO

Gen. Kukuła podkreślił, że Polska jest punktem krytycznym w architekturze bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, co daje nam wyjątkową pozycję w strukturach NATO.

Kukuła powiedział, że nasze doświadczenia i sukcesy w budowie zdolności obronnych stanowią wzór dla innych krajów Sojuszu, jednocześnie tworząc dla Polski możliwość „strategicznego i długofalowego partnerstwa”. Jak podkreślił, Polska jest „punktem krytycznym” dla bezpieczeństwa regionu, przez co nasze działania mogą stanowić fundament spójności całego NATO.

Ryzyko wojny zależy od nas?

Generał Kukuła nie ukrywał, że ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego jest realne, szczególnie w kontekście rosnących napięć na wschodniej granicy NATO. Jego zdaniem potencjalna agresja wobec Polski mogłaby nastąpić w przypadku braku przygotowania i spójnej strategii odstraszania.

„To, czy i kiedy wojna wybuchnie, w pewnym sensie zależy od nas” – stwierdził, podkreślając, że kraje dobrze przygotowane do obrony stają się mniej atrakcyjne jako cele dla potencjalnych agresorów.

Zwrócił uwagę, że „agresja zawsze karmi się słabościami”, dlatego tak istotne jest, by Polska budowała odporność społeczną oraz gotowość do stawienia oporu.

Znaczenie odstraszania i gotowość społeczeństwa

Według gen. Kukuły skuteczne odstraszanie wymaga jasnych komunikatów, które zniechęcą Kreml do działań agresywnych. Generał wskazał, że jednym z najważniejszych elementów odstraszania jest gotowość polskiego społeczeństwa do obrony.

To nie tylko rozwijanie potencjału militarnego, ale także budowanie świadomości obywateli i przygotowywanie ich do ewentualnych zagrożeń. Zdaniem Kukuły, właśnie świadomość społeczeństwa oraz wypracowanie procedur w razie zagrożenia są kluczowymi elementami, które mogą wpłynąć na decyzje potencjalnych agresorów.

„Nie będziemy bronić się sami”. Rola NATO w przypadku ataku na Polskę

Gen. Kukuła zapewnia, że Polska może liczyć na wsparcie sojuszników w przypadku potencjalnego ataku ze strony Rosji. „Z pewnością nie będziemy bronić się sami” – stwierdził, dodając, że Polska pełni kluczową rolę w obronie krajów bałtyckich, przez które przebiega jedyna lądowa trasa prowadząca do tych państw.

Jak zaznacza, obrona każdego centymetra terytorium NATO jest niezwykle istotna z punktu widzenia wiarygodności całego Sojuszu.

„Walka o każdy centymetr NATO jest krytyczna dla wiarygodności Sojuszu” – mówił gen. Kukuła.

Rosja. Nieprzewidywalny sąsiad

Gen. Kukuła wyraził przekonanie, że Rosja jest „nieprzewidywalna”, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację bezpieczeństwa Polski. Jego zdaniem ostatnie wydarzenia, w tym pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku, pokazały, że Moskwa jest gotowa na działania agresywne, co wymaga od Polski i NATO zachowania pełnej gotowości.

Wspomniał także, że „lampka ostrzegawcza” dotycząca Rosji zapaliła się już w 2021 roku, kiedy to Sojusz dostrzegł przygotowania do agresji na Ukrainę.

Przyszłość współpracy z USA i NATO

Generał Kukuła odniósł się również do zmieniającej się sytuacji po wyborach w Stanach Zjednoczonych, zaznaczając, że niezależnie od wyników wyborów Polska pozostanie kluczowym partnerem NATO. Wskazał, że Stany Zjednoczone, będące głównym gwarantem bezpieczeństwa w regionie, są zdeterminowane, by utrzymać stabilność w Europie Środkowej, co przekłada się na dalsze zaangażowanie w Polsce.

Budowanie odporności państwa

Generał zakończył wywiad, wskazując na potrzebę „długotrwałego niwelowania zagrożeń” poprzez budowanie systemu odporności państwa. W jego opinii przygotowanie infrastruktury, modernizacja techniczna sił zbrojnych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw obronnych mogą być kluczowe dla skutecznego odstraszania potencjalnego przeciwnika.