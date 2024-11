Zaskakująca decyzja Donalda Tuska. „Ciężko nadążyć, ale robię co mogę”

„Słyszałem, że jest Was coraz więcej na tej drugiej aplikacji. Od dziś jestem też na Bluesky” – poinformował Donald Tusk mediach społecznościowych. „Fajnie. Jeszcze fajniej by było, jakby Pan się pojawił czasem w Kancelarii Premiera i w Parlamencie – tym polskim parlamencie, oczywiście” – odpowiedział mu Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Donald Tusk dołączył do platformy Bluesky. „Ciężko nadążyć, ale robię co mogę. Zaobserwujcie mnie”

„Ciężko nadążyć, ale robię co mogę. Zaobserwujcie mnie na Bluesky!” – to z kolei pierwszy wpis lidera PO na nowej platformie. Donald Tusk jest obecny m.in. na platformie X (dawny Twitter), gdzie śledzi go 1,9 mln osób. Na Instagramie obserwuje go 572 tys. osób, na Facebooku 130 tys. subskrybentów i TikToku, gdzie śledzi go 532 tys. osób.

Bluesky to amerykańska platforma społecznościowa, która powstała w 2021 r. i jest podobna do serwisu X. Różni się od niego tym, że nie posiada systemu hashtagów oraz opcji przesyłania bezpośrednich wiadomości. Feed platformy jest dostępny również dla nierejestrowanych osób. Każdy może ustawić go według swoich potrzeb. Nie ma żadnego algorytmu, który promowałby określone treści.

Bluesky zyskuje na popularności w ostatnim czasie. Powodem zaangażowanie Elona Muska?

Ze serwis odpowiada za m.in. Jack Dorsey, który współtworzył Twittera, a potem przez wiele lat pełnił funkcję jego dyrektora generalnego. Z Bluesky korzysta aktualnie ponad 16 milionów internautów. Wiele osób dołączyło w ostatnim czasie, po wyborach w USA. Platforma ogłosiła w piątek, że zyskała ponad milion użytkowników w ciągu jednego dnia. Dla porównania jeszcze w połowie września z serwisu korzystało 10 mln osób. Platforma pierwszy milion przekroczyła we wrześniu 2023 r.

Czytaj też:

Musk otrzyma od Trumpa intratne stanowisko. Co to oznacza dla USA i Polski? Ekspert komentujeCzytaj też:

Cyberataki na zmarłych. Temat mało popularny, ale problem narasta