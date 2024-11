Zmokniemy i zmarzniemy. Nad Polskę nadciągnął dynamiczny cyklon

Zgodnie z informacjami podanymi przez IMGW, 19 listopada cyklon Quiteria osiągnie swoją najbardziej rozwiniętą fazę. Nad południowym Bałtykiem przewiduje się jego dalsze pogłębianie, co spowoduje bardzo silne wiatry w Polsce oraz w krajach bałtyckich. Porywy wiatru na polskim Wybrzeżu mogą dochodzić do 100-120 km/h, natomiast na wybrzeżach Litwy i Łotwy mogą sięgać nawet 140 km/h. Synoptycy podkreślają, że na Bałtyku będzie panował wyjątkowo silny sztorm.

Gdzie pojawi się śnieg?

We wtorek deszcz na północy Polski oraz w rejonach górskich zacznie przechodzić w opady deszczu ze śniegiem, a miejscami w śnieg. Zjawiska te będą na tyle intensywne, że na Pomorzu widoczność może być znacznie ograniczona. Podobna sytuacja utrzyma się w środę – opady śniegu i deszczu ze śniegiem będą się koncentrować głównie na Pomorzu i w górach.

Temperatura w Polsce

We wtorek maksymalna temperatura wyniesie od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć na północnym wschodzie będzie chłodniej – tam termometry pokażą najwyżej 4 stopnie. W środę temperatury spadną do 3-5 stopni, z wyjątkiem wschodnich regionów kraju, gdzie utrzymają się na poziomie 6-9 stopni. Oznacza to, że śnieg nie pozostanie na powierzchni zbyt długo.

