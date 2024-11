Pomóż tym, którzy nie mogą o to poprosić. Ruszyła wyjątkowa akcja dla zwierząt

Tegoroczna zima stanowi szczególne wyzwanie dla wielu schronisk. Powodzie i dodatkowe problemy sprawiły, że sytuacja w niektórych placówkach stała się kryzysowa. Zwierzęta pilnie potrzebują wsparcia, a akcja #CharytatywnaChoinka pozwala im cieszyć się między innymi smakołykami, specjalistyczną karmą, nowymi legowiskami czy innymi niezbędnymi akcesoriami, których często brakuje na co dzień.

– Święta to wyjątkowy moment w ciągu roku, kiedy ludzie obdarowują się prezentami i wzajemną życzliwością – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato. – Zwierzęta w schroniskach nie mają nikogo bliskiego. Zachęcamy, by wyobrazić sobie, co czują, i zobaczyć, czego aktualnie potrzebują. Pamiętajmy, że one też odczuwają różne emocje: radość, smutek, tęsknotę za bliskimi czy stres. Radość można wywołać u nich na różne sposoby, poprzez przyjacielskie gesty. Psiaki i kociaki cieszą się z pełnych misek, smaczków, nowych zabawek, z uczucia ciepła, sytości i tego, że ktoś je dostrzega – podkreśla.

Tylko trafione prezenty

Główną zaletą akcji jest precyzyjne dopasowanie pomocy do konkretnych potrzeb zwierząt. Każdy pies i kot ma przypisany zestaw produktów, przygotowany przez opiekunów w schronisku. Najważniejszym elementem wsparcia jest specjalistyczna karma, ale równie przydatne są przysmaki, suplementy, zabawki czy kosmetyki. Dzięki temu każde zwierzę otrzymuje dokładnie to, czego mu brakuje.

Aby pomóc, wystarczy odwiedzić stronę internetową akcji: charytatywnachoinka.karmimypsiaki.pl, gdzie można wybrać konkretne zwierzę, któremu decydujemy się pomóc. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje o psiakach i kociakach z całego kraju. Następnie należy zdecydować, jakie produkty z listy potrzebnych artykułów chce się podarować. Dzięki specjalnemu suwakowi można sprawdzić, ile karmy zwierzak jeszcze potrzebuje i na jak długo wystarczy mu zapas. Postępy zbiórki można śledzić na liczniku widocznym na stronie.

Prezenty można przekazywać do 31 grudnia do północy. Fundacja Sarigato zajmie się ich zakupem i dostarczeniem bezpośrednio do schronisk.

Rekordowa zeszłoroczna akcja

– Zwierzęta nie potrafią same prosić o pomoc, zdane są na człowieka i jego postawę. Dlatego robimy dla nich hałas! Okres przedświąteczny to szansa, żeby zatrzymać się, rozejrzeć dookoła i zauważyć tych, którzy potrzebują wsparcia, a bywają niewidoczni, niesłyszani – mówi Iwona Duda.

W zeszłym roku udało się zebrać aż pół miliona złotych na prezenty dla zwierząt. Dzięki temu schroniska w całej Polsce otrzymały 20 ton karmy, 2056 opakowań leków i suplementów oraz blisko 2 tysiące akcesoriów.

Tegoroczna edycja to kolejna szansa, by poprawić los czworonogów w potrzebie.

