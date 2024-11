Strażnicy miejscy upokarzali zatrzymanych? Burza w sieci, burmistrz reaguje

Szokujące doniesienia płyną z Kłodzka. Do mediów społecznościowych trafiły nagrania, na których widać funkcjonariuszy straży miejskiej.

Kłodzko. Strażnicy miejscy upokarzali zatrzymanych?



Strażnicy mają wyśmiewać i upokarzać osoby pod wpływem alkoholu, które zostały zatrzymane do wytrzeźwienia. – Moje serce krwawi, gdy widzę taką piękną kobietę, która ma trzy promile – mówi jeden z funkcjonariuszy na filmiku. - Ale masz chrapkę tutaj na coś – dodaje jego kolega.

W dalszej części klipu słyszymy słowa kierowane do zatrzymanego mężczyzny: „Dajesz, dajesz do góry, k***a, co nie masz siły? Wczoraj też były popisy? Siadasz k***a tutaj, do wytrzeźwienia. K**a, dziady j****e”.

Na innym filmiku słychać także następującą rozmowę. Strażnik zadaje pytanie: „stajesz zawsze na baczność, Mariusz, prawda? A dlaczego stajesz?”. Zatrzymany odpowiada, że „ to dlatego, że jest debilem”.

Burmistrz Kłodzka reaguje na bulwersujące nagrania

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zostały zarejestrowane te sytuacje. Zachowanie strażników miejskich wywołało jednak falę oburzenia wśród mieszkańców Kłodzka. Do sprawy postanowił odnieść się burmistrz miasta. Michał Piszko wystosował oświadczenie, w którym zapewnił, że „stanowczo potępia wszelkie zachowania, które upokarzają innych”.

„Nikt nie powinien się tak zachowywać wobec drugiej osoby. Tym bardziej przerażające jest to, że po takie działania sięgają funkcjonariusze publiczni. Nie miałem wiedzy o takim zachowaniu względem zatrzymanych” – przekazał polityk.

Samorządowiec zapowiedział że wobec strażników miejskich zostaną wyciągnięte konsekwencje. W rozmowie z Radiem Zet Michał Piszko poinformował, że w urzędzie miejskim powstanie specjalna komisja, której zadaniem będzie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. – Na pewno nie będzie tak, że ja będę tolerował tego typu zachowania, bo to jest skandaliczne – stwierdził Michał Piszko.

Straż miejska z Kłodzka na razie nie odniosła się do całej sprawy.

