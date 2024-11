IPN zamieścił wpis o Nawrockim. Brejza z „pilną interwencją”

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach prezydenckich, zaplanowanych na przyszły rok.

Kandydatura Nawrockiego została oficjalnie zaprezentowana podczas konwencji PiS w Krakowie, która odbyła się w niedzielę, po godzinie 16.

Tego samego dnia, przed godziną 18, na oficjalnym profilu IPN w mediach społecznościowych pojawiły się posty zawierające zdjęcia z konwencji i pochlebne słowa na temat Karola Nawrockiego. W jednym z wpisów podkreślono jego zasługi. „Dr Karol Nawrocki od lat opowiada Polskę światu, służy prawdzie, bada historię, walczy o dobre imię Rzeczpospolitej. Jako szef jedynej tego typu w Europie i największej w Polsce instytucji naukowej oraz archiwalnej, sprostał wyzwaniom współczesności, łącząc talenty organizacyjne z wizjonerską przenikliwością i wyczuciem aktualnych trendów. (...) Pałac Prezydencki to kolejny etap tej samej misji – troski o pamięć i boju o przyszłość Rzeczpospolitej!” – czytamy we wpisie.

Krzysztof Brejza oburzony. Zwrócił się do IPN z żądaniem wyjaśnień

Wpis ten wywołał reakcję między innymi ze strony europosła Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Brejzy. Polityk opublikował na platformie X (dawniej Twitter) treść swojego pisma do Instytutu, w którym zadał pytania w związku z „skandalicznym, polityczno-kampanijnym zaangażowaniem oficjalnego profilu Instytutu po stronie kandydata popieranego przez PiS”. W piśmie zawarł prośby o odpowiedzi na to, „który z pracowników i na czyje polecenie umieścił na oficjalnym profilu IPN wpis o czysto politycznym, agitacyjnym charakterze”, „jakiej wysokości wynagrodzenie za pracę uzyskuje ta osoba” i „na jakiej zasadzie profil IPN zaangażowany został pierwszy raz w historii do promocji kandydata na prezydenta”.

Europoseł KO określił treść wpisu jako „czysto partyjną i polityczną agitacją na rzecz jednego z kandydatów na prezydenta (obecnego prezesa IPN)”. Jako przykład takiej wypowiedzi Brejza zacytował fragment wpisu IPN: „'Dr Karol Nawrocki od lat opowiada Polskę światu (...) Pałac Prezydencki to kolejny etap tej samej misji – troski o pamięć i boju o przyszłość RP”.

