Nawrocki kandydatem na prezydenta. PiS „bez żadnego pomysłu”? Politycy ostro o decyzji partii

Po godzinie 16 w krakowskiej Hali „Sokoła” Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło nazwisko polityka, który wystartuje z ramienia klubu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. To Karol Nawrocki.

Miejsce ogłoszenia nazwiska kandydata nie było przypadkowe, ponieważ jest ono szczególne dla szerokiego środowiska polskich patriotów. Dodatkowo to właśnie w Hali „Sokoła” 10 lat temu Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS będzie Andrzej Duda. – To początek naszej wspólnej wielomiesięcznej drogi, ciężkiej pracy i współpracy tych wszystkich, którym sprawy ojczyzny nie są obojętne. To czas solidarności i jedności, bo tylko w ten sposób możemy budować pomyślną przyszłość Polski – tłumaczył rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

W sieci zawrzało. Politycy oceniają wybór

Choć nazwisko Nawrockiego nie było zaskoczeniem, oficjalne ogłoszenie jego kandydatury wywołało burzę w mediach społecznościowych.

Jednym z polityków, który postanowił podzielić się z opinią publiczną swoim zdaniem na temat wyboru PiS był Mariusz Witczak, poseł KO. „PiS zawsze udawał, że kieruje się prawem i sprawiedliwością, a teraz udaje, że jest klubem obywatelskim. A Nawrocki ma tyle wspólnego z obywatelskością, ile Kaczyński z bezpartyjnością. Jak zwykle kłamstwo” – stwierdził.

Z kolei Witold Zembaczyński, także z KO ocenił, że Nawrocki nie został wybrany przez ruch obywatelski, ale przez Jarosława Kaczyńskiego. „PiS podszedł bez żadnego pomysłu i nawet próby zaskoczenia opinii publicznej. Przecież Nawrockiego wybrał prezes, a nie jakiś ruch obywatelski” – czytamy we wpisie zamieszczonym na platformie X (dawniej Twitter).

„Top model Kaczyńskiego”

Podobne zdanie ma Krzysztof Brejza. „Obywatel Jarosław zdecydował, ale ciekawe jacy obywatele sfinansują kampanie wyborczą kandydata obywatelskiego wyłonionego w jak najbardziej obywatelskim »top model« Kaczyńskiego. Struktura finansowania kampanii – tam się kryje prawda o obywatelskości Nawrockiego” – ocenił europoseł.

Jacek Sasin z PiS natomiast nie pokusił się jeszcze o szerszy komentarz. Opublikował jedynie zdjęcie siebie samego ściskającego dłoń Karola Nawrockiego z emotikonką obrazującą siłę.

Mariusz Gosek, poseł PiS stwierdził z kolei, że jego partia rozpoczyna walkę o odrodzenie Polski. „Polski bezpiecznej, suwerennej, bogatej, przyjaznej. Boże błogosław Polskę!” – napisał na portalu X, dodając zdjęcie Nawrockiego z dopiskiem „mój prezydent”.

Michał Woś z Suwerennej Polski natomiast skwitował, że Nawrocki reprezentuje „obywatelskie wartości oparte na silnym fundamencie rodziny”.

