Trzaskowski wystartuje w wyborach. Jego żona zdecydowała się na nietypowy ruch

Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i to właśnie on będzie reprezentował partię w wyborach prezydenckich. Na prezydenta Warszawy zagłosowało 74,75 proc. członków KO, natomiast Radosława Sikorskiego poparło 25,25 proc.

– Jestem przekonany, że wychodzimy z tych prawyborów wzmocnieni. Mam bardzo mocny mandat, dużo determinacji i odwagi do tego, by wygrać z PiS. Radek ma całkowitą rację, że kandydat na prezydenta musi być twardy i sprawdzony w boju. Dziękuję, że daliście mi tę energię – powiedział Rafał Trzaskowski tuż po ogłoszeniu wyników prawyborów.

Trzaskowski wystartuje w wyborach. Zdecydowany ruch żony

Jak się okazuje, żona Rafała Trzaskowskiego już wcześniej mogła przypuszczać, że polityk będzie walczył o prezydenturę kraju. Z danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że 9 września 2024 roku Małgorzata Trzaskowska zdecydowała się zamknąć swoją działalność gospodarczą.

Prowadziła ją od września 2021 roku. Trzy lata wcześniej żona polityka KO zrezygnowała z pracy w stołecznym ratuszu. Na łamach „Wysokich Obcasów” tłumaczyła, że nie chciała, by jej współpracownicy odczuwali dyskomfort, że pracują z żoną szefa.

Czym zajmuje się Małgorzata Trzaskowska?

Firma prowadzona przez żonę polityka KO oferowała szeroki zakres usług. Według wpisów w ewidencji, zajmowała się zarówno doradztwem w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i organizacją targów oraz kongresów. Dodatkowo firma specjalizowała się w produkcji materiałów audiowizualnych oraz działalności wydawniczej i public relations.

Co więcej, zakres usług oferowanych przez firmę Małgorzaty Trzaskowskiej obejmował również pośrednictwo w sprzedaży reklam oraz wykonywanie badań rynku i opinii publicznej. W CEIDG zaznaczono, że niezwykle ważnym aspektem prowadzonej działalności jest fakt jej funkcjonowania w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej.

Małgorzata Trzaskowska - kim jest?

Żona Rafała Trzaskowskiego pochodzi z Rybnika. Ma dwoje rodzeństwa, w tym siostrę bliźniaczkę. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w agencjach reklamowych, a po urodzeniu pierwszego dziecka związała się ze stołecznym samorządem.

Od 2007 roku pracowała w Biurze Promocji Urzędu Miasta, z którego odeszła w 2018 roku. Sama o sobie mówi, że jest „dumną Ślązaczką i oddaną warszawianką”.

Na łamach „Vogue” Małgorzata Trzaskowska opowiedziała m.in. o początkach swojej znajomości z Rafałem Trzaskowskim. – Zabrzmi to banalnie, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl, że to będzie mój mąż. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia – opisywała.

