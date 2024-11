Trzaskowski czy Sikorski? Podjęto decyzję

„Za chwilę głosowanie. Niezależnie od jego wyniku Koalicja będzie w tych wyborach jak jedna pięść. Dziękuję Rafałowi i Radkowi za podjęcie wyzwania i deklarację pełnej współpracy na rzecz wspólnej wygranej. Jesteśmy z Was dumni, Panowie!” – napisał na portalu X Donald Tusk w piątek po godzinie 8:00.

Prawybory trwały do północy. Łącznie uprawnionych do głosowania było ponad 25 tysięcy działaczy. Ich zadaniem było wybranie między Rafałem Trzaskowskim, wiceszefem PO, a Radosławem Sikorskim, obecnym szefem MSZ.

Jak wygląda procedura?

Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, przekazała, że to ona jako pierwsza otrzyma wyniki głosowania. – Wyniki dotrą do mnie, jako przewodniczącej komisji do spraw prawyborów, w zaklejonej kopercie. Po jej otwarciu spiszemy protokół, a potem poinformujemy, który z kandydatów będzie reprezentował KO w wyborach prezydenckich – powiedziała we wtorek w rozmowie z Wprost.

Wyłoniony w głosowaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta swój program wyborczy zaprezentuje 7 grudnia na Śląsku.

Decyzja podjęta. Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta

Rada Krajowa formalnie zatwierdziła już wyniki prawyborów, a decyzję właśnie ogłoszono. W wyborach prezydenckich wystartuje Rafał Trzaskowski. Informację przekazał premier Donald Tusk dodając, że Rafał Trzaskowski zdobył 74,75 procent głosów, a na Radosława Sikorskiego zagłosowało 25,25 procent uprawnionych do głosowania polityków. Oddano ponad 22 tysiące głosów.

Przypomnijmy, że obecny prezydent Warszawy przodował w sondażach – nie tylko wewnętrznych, zamówionych przez PO, ale i tych przeprowadzonych przez niezależne sondażownie. Opublikowane w poniedziałek wyniki wewnętrznego sondażu PO pokazały, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski uzyskałby lepszy wynik niż Sikorski. W drugiej turze przewaga Trzaskowskiego nad kandydatem PiS również byłaby wyraźniejsza.

PiS planuje ogłosić swojego kandydata w niedzielę. W Krakowie odbędzie się spotkanie obywatelskie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, podczas którego poznamy nazwisko osoby, która weźmie udział w wyścigu o fotel prezydencki w 2025 roku.

