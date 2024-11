Koalicja Obywatelska zdecydowała, że wyłoni swojego kandydata w wyborach prezydenckich w wyniku prawyborów, w których zmierzą się Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. O szczegółach w rozmowie z „Wprost” poinformowała Dorota Niedziela. – Za przeprowadzenie prawyborów w Koalicji Obywatelskiej odpowiada zewnętrzna firma, która zorganizuje głosowanie w trybie SMS-owym. Będziemy ściśle trzymać się regulaminu, w którym zostało szczegółowo opisane, w jaki sposób mają przebiegać poszczególne etapy – powiedziała przewodnicząca komisji ds. prawyborów w KO.

Trzaskowski kontra Sikorski. Tak będą przebiegały prawybory w KO

Firma otrzymała zanimizowane numery telefonów wszystkich członków partii, którzy są uprawnieni do głosowania, czyli z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej. – 22 listopada o godz. 8:00 do odbiorców z przekazanych baz kontaktów zostaną wysłane SMS-y z informacją o tym, jak oddać głos w prawyborach. System został stworzony w ten sposób, że będzie liczyła się pierwsza cyfra wysłana w treści wiadomości, a jeśli będzie to litera, głos zostanie uznany za nieważny – poinformowała Dorota Niedziela.

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu komisji ds. prawyborów zostały wylosowane numery, które przyporządkowano konkretnym kandydatom. Aby oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, trzeba wysłać cyfrę numer jeden, a żeby poprzeć Radosława Sikorskiego – cyfrę dwa. Głosowanie zakończy się o północy z piątku na sobotę 23 listopada.

Trzaskowski czy Sikorski? Dwa warianty w nowym sondażu prezydenckim

W nowym sondażu, który został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys, zbadano dwa warianty. Za ich pomocą weryfikacji poddano, który z kandydatów KO w prawyborach ma większe szanse w realnym wyścigu o prezydenturę.

Gdyby na liście kandydatów w wyborach znaleźli się Rafał Trzaskowski, nieznany z nazwiska kandydat PiS, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w pierwszej turze najlepszy wynik uzyskałby obecny prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski miałby poparcie na poziomie 35,8 proc., kandydat PiS – 27,8 proc., Szymon Hołownia – 10,9 proc., Sławomir Mentzen – 9,9 proc., a Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – 5,1 proc. 10,5 proc. nie wie, na kogo oddałoby głos.

Jeśli jednak to Radosław Sikorski wystartowałby z nominacją KO, również miałby największe poparcie ze wszystkich kandydatów ubiegających się o prezydenturę. Minister spraw zagranicznych uzyskałby wynik 32,3 proc., kandydat PiS – 28,9 proc., Szymon Hołownia – 12 proc., Sławomir Mentzen – 9,8 proc, a Agnieszka Dziemianowicz Bąk – 6,7 proc.. 10,3 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosowałaby w takiej konfiguracji.

W omawianym badaniu sprawdzono także, jak potoczyłyby się losy wyborów prezydenckich, gdyby do drugiej tury wszedł Trzaskowski lub Sikorski oraz kandydat PiS. Rafał Trzaskowski w takim zestawieniu zdobyłby 58,5 proc. głosów (39,2 proc. dla kandydata PiS), a Radosław Sikorski 54,9 proc. (42,4 proc. dla kandydata PiS).

